بعد تقديمه لحفلة كاسيت 90، ممدوح موسى: انتظروا مفاجأة جديدة

نجاح كبير حققه حفل "كاسيت 90" وسط حضور وتفاعل جماهيري في المملكة العربية السعودية، وهو الحفل الذي شارك في إحيائه نخبة من نجوم الغناء المصريين من جيل التسعينات، وضم الحفل حميد الشاعري، هشام عباس، مصطفى قمر، سيمون، محمد محيي، حسام حسني، بالإضافة إلى الفنان محمد الحلو، وقدم الحفل الإعلامي مدوح موسى، أحد رموز صناعة المحتوى الفني والترفيهي في مصر والوطن العربي، ليعود إلى الساعة بعد فترة طويلة من الغياب، والتي كان أخرها برنامج "المفاجأة" على شاشة قنوات "mbc مصر".

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حول تقديمه لحفلة "كاسيت 90"، أبدى ممدوح موسى في تصريحات صحفية، سعادته بالعودة للجمهور، مشيرا أنه لم يكن يتوقع كل هذا الاحتفاء من الجمهور سواء الذي حضر الحفلة، أو الذي شاهدها عبر شاشات التليفزيون والمنصات ومواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدا أنه شعر بالسعادة عندما شاهد برومو خاص بمسيرته يعرض للجمهور قبل تقديمه للحفلة مباشرة.

وأكد ممدوح موسى، أن النجاح الذى حققه الحفل، يأتي بعد مجهودات كبيرة من التجهيزات والاستعدادات، مشيرا أن الحفل ضم نخبة من نجوم جيل التسعينات، وقد استعدوا ببروفات قوية قبل ظهورهم للجمهور، وقال: "التجهيزات الجيدة دائما تساهم في خروج العمل بشكل مميز وجاذب للجمهور"، موضحا أن ما تقوم به السعودية مؤخرا في مجال الترفيه والفن وحتى الرياضة، يعد إنجاز حقيقي لم يكن يتوقعه أحد، مضيفا أن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفية بالمملكة العربية السعودية، نجح في تغيير الصورة النمطية عن السعودية خلال السنوات الأخيرة، وتمكن من وضع المملكة ضمن قائمة الدول الأكثر جذبا للسياحة والترفية حول العالم.

أردف ممدوح موسى، أن كافة الحفلات التي تقام في السعودية مؤخران فتحت المجال للكثير من المصريين للعمل هناك، مؤكدا أن أغلب الفرق الموسيقية وصناع الموسيقى والمسرح والفنون بكافة أشكالها، استفادوا من عملية الانفتاح التي اتبعتها الملكة العربية السعودية مؤخرا، مضيفا أن ما يميز هذا النجاح، هو حسن استقبال الضيوف والعمل على توفير مناخ جيد وإمكانيات كبيرة، تساعد على تحقيق النجاح والانتشار حول العالم لكافة الحفلات التي تقام في السعودية.

تركي آل الشيخ

وأكد ممدوح موسى، أن المستشار تركي آل الشيخ، يسعى لإتاحة الفرصة للجمهور العربي كاملا في الاستمتاع بما يقدم في السعودية، وذلك من خلال عرض هذه الحفلات عبر شاشة قنوات "mbc" داخل الوطن العربي، ومنصة "شاهد" التي تتيح لجمهورها حول العالم متابعة الحفلات مباشرة.

أنهى ممدوح موسى حديثة، كاشفا عن مفاجأة جديدة، وهي قرب انتهائه من تصوير برنامج "القصة"، والذي يوثق من خلاله لمسيرة النجم محمد حماقي، مؤكدا أن مسيرة حماقي مليئة بالأسرار والمفاجأت، والتي سيشاهدها الجمهور قريبا بكافة تفاصيلها، ليتعرف على مسيرة وحياة النجم الموهوب كاملة لأول مره.

الجدير بالذكر، أن ممدوح موسى قدم خلال مسيرته عددا من البرامج الفنية الترفيهية، والتي حققت نجاحا وانتشارا كبيرا، إذ استضاف خلالها نخبة من نجوم الفن في مصر والعالم العربي، وعلى رأسهم الهضبة عمرو دياب، والزعيم عادل إمام، وعدد كبير من النجوم، ومن هذه البرامج "سر التفوق"، "شارع النجوم"، "زي القمر"، "أسرار النجوم"، "بحبها"، ويعد أخر أعماله برنامج "المفاجأة" عبر شاشات "mbc"، وقدم خلاله مسيرة الهضبة عمرو دياب من خلال فيديوهات حصرية لم تعرض من قبل، كما عرض عدة حلقات متنوعة في البرنامج لعدد من نجوم صر والوطن العربي، ومنهم لطيفة، نانسي عجرم، هيفاء وهبي، فضل شاكر، إليسا وآخرون.