استعدادات وزارة التموين لإطلاق معارض أهلا مدارس

بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية استعداداتها لإقامة معارض أهلا مدارس بالمحافظات، استعدادا للموسم الدراسي الجديد.



معارض أهلا مدارس بالمحافظات

وأعلنت وزارة التموين انطلاق أول معارض أهلا مدارس بمحافظة الأقصر، حيث يتم إقامة 7 معارض رئيسية بمدن المحافظة بالإضافة إلى المحال التجارية والمكتبات لتوفير المستلزمات الدراسية.

وأكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه سيتم إقامة معرض أهلا مدارس في كل محافظة على مستوى الجمهورية، إضافة إلى مشاركة المكتبات الراغبة في الانضمام إلى المعرض من خلال محالهم التجارية دون التوجه إلى المعارض التي ستقام في الميادين العامة بالمحافظات.

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وأشار الوزير إلى أنه سيتم أيضا مشاركة السيارات المتنقلة لبيع كافة مستلزمات المدارس والأدوات اللازمة للعملية التعليمية بنفس التخفيضات التي سيتم الإعلان عنها.

تخفيضات معارض أهلا مدارس

من جانبه، قال الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، إن المعرض يقدم كافة المستلزمات المدرسية بتخفيضات تتراوح من 20 إلى 30 ٪ عن القطاع الخاص، كما يتم تواجد مفتش من المديرية بكل معرض طوال إقامته للتأكد من جودة المعروض والأسعار بالتخفيضات المقررة.



وأضاف أنه يتم كذلك طرح سلع غذائية بالمعرض والتي يستخدمها الطلاب في الوجبات المدرسية من حلاوة وأجبان ومربى.

من جهته، قال عبد الرزاق الصافي وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، إن معرض " أهلا مدراس" تم إقامته مبكرًا تنفيذا لتوجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين، كما حدث بـ " أهلا رمضان " لتوفير احتياجات الأسر والطلاب من مستلزمات الدراسة.



ولفت إلى مشاركة نحو 150 عارضا بتخفيضات"أهلا مدارس" من خلال منافذهم مع وضع لافته إرشادية تفيد بالاشتراك في التخفيضات التي وضعتها المديرية.

وأوضح الصافي أنه يجب على المحال التجارية أن تكون مرخصة للاشتراك في المعرض فضلًا عن التأكد من نسب الخصم التي تم وضعها من خلال فحص الفواتير وهامش الربح المقرر.

وأشار إلى أنه يتم التواصل مع الشركات والمصانع الرئيسية لتوفير السلع بأسعار مناسبة وتقليل حلقات التداول بما يعود بالنفع على المواطنين.

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