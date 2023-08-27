الأحد 27 أغسطس 2023
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محافظات

تسليم كارت ميزة لأصحاب المعاشات بالمنطقة الحرة في بورسعيد غدا

اللواء عادل الغضبان
اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، فيتو

أعلنت محافظة بورسعيد، عن  البدء في تسليم المرحلة الثالثة من بطاقات المنطقة الحرة لأصحاب المعاشات مستحقي بدل المنطقة الحرة " كارت ميزا "، بمقر ديوان عام محافظة بورسعيد، بدءًا من السابعة صباح، وذلك بداية من غدا الإثنين الموافق 28 أغسطس وحتى الإثنين القادم الموافق 4 سبتمبر.

واوضحت محافظة بورسعيد خلال بيان صحفي صادر عنها أن  من المقرر توزيع بطاقات المرحلة الثالثة من كارت فيزا على أصحاب المعاشات (شركة الرباط، شركة المكس للملاحات، شرق الدلتا، التعليم العالي ( هندسة، وحدة حسابية، خدمة اجتماعية، معهد سياحة وفنادق ) الشركة القابضة لمياه الشرب، مديرية الأمن، الحبال،السلامة البحرية، تجارة والجملة، الغرفة التجارية، السكة الحديد، الشهر العقاري، تأمينات (قطاع عام وخاص)، المدارس الخاصة، الإرسال التلفزيوني.

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كما سيتم ايضًا توزيع البطاقات  للمستحقين من أصحاب معاشات شركات القطاع العام (مصر للبترول، التعاون للبترول، التوريدات، الغزل والنسيج، بيوت الازياء، التدريب المهني، المقاولون العرب،  التشيد  والبناء ) ملحق الديوان العام، وأحياء (الشرق، والضواحي، والعرب ) مدينة بورفؤاد،الشباب والرياضة، الاجتماعية، بورسيعدية، انشاءات بحرية، التوريد، الأوقاف.

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اصحاب المعاشات بورسعيد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد

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