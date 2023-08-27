النيابة الإدارية تنشئ وحدة للتحقيق في قضايا الاستثمار

أعلنت النيابة الإدارية بتنفيذ توجه الدولة نحو تعزيز مناخ الاستثمار والقضاء على معوقات جذب الاستثمار المحلي والأجنبي، وسعيًا لتحقيق واحدًا من أهم أهداف رؤية "مصر ٢٠٣٠" الخاص بتعزيز مفهوم التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، ووفق رؤية المستشار حافظ عباس - رئيس هيئة النيابة الإدارية بإنشاء "وحدة قضايا الاستثمار" التي تختص بإجراء الفحص والتحقيق في موضوعات الشكاوى والبلاغات وثيقة الصلة بالاستثمار وتشمل:

قضايا الاستثمار

الشكاوى المقدمة من المستثمرين ضد المختصين بالجهات الإدارية، متى تعلقت بالمشروعات الاستثمارية أو بتطبيق أحكام قانون الاستثمار.

البلاغات

البلاغات التي ترد من الجهات الرقابية والإدارية بشأن الوقائع التي تمس مناخ الاستثمار.

المخالفات الناشئة عن الامتناع أو التراخي في تنفيذ قرارات اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، علاوة على التراخي في تنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم المصرية في الدعاوى ذات الطابع الاستثماري.

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تتلقى "وحدة قضايا الاستثمار" شكاوى المستثمرين على مدار الساعة عبر البريد الإلكتروني الرسمي "INVESTCASES.UNIT@AP.GOV.EG"

صرح بذلك المتحدث باسم النيابة الإدارية المستشار محمد سمير

وفي سياق متصل أجرت النيابة الإدارية بسوهاج القسم الرابع، معاينةً للعقار الكائن في "نجع الطواشي بقرية الصوامعة شرق، التابعة لمركز أخميم بمحافظة سوهاج" الذي انهار قُبيل فجر يوم الثلاثاء الموافق ٢٢ / ٨ / ٢٠٢٣.

النيابة الإدارية

قام المستشار شعبان عبد الغني مدير النيابة الإدارية بسوهاج القسم الرابع بناءً على توجيهات المستشار حافظ عباس - رئيس هيئة النيابة الإدارية - بتشكيل فريق من أعضاء النيابة ضم كلًا من: المستشارة عبير عبد الكريم النجار، وعصام السيد - رئيس النيابة، وأسماء عبد الكريم - وكيل النيابة، وكلفهم بالانتقال لموقع العقار وإجراء المعاينة صباح اليوم، وبصحبتهم كلٍ من وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بسوهاج، ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم، ومدير الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم، ورئيس قرية "نيدة"، وقوة أمنية من مركز شرطة أخميم.