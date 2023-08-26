السبت 26 أغسطس 2023
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حوادث

النيابة الإدارية تحقق في انهيار عقار بقرية الصوامعة بسوهاج

النيابة الإدارية،فيتو
النيابة الإدارية،فيتو

أجرت النيابة الإدارية بسوهاج القسم الرابع، معاينةً للعقار الكائن في "نجع الطواشي بقرية الصوامعة شرق، التابعة لمركز أخميم بمحافظة سوهاج" الذي انهار قُبيل فجر يوم الثلاثاء الموافق ٢٢ / ٨ / ٢٠٢٣.

النيابة الإدارية 

قام المستشار شعبان عبد الغني مدير النيابة الإدارية بسوهاج القسم الرابع بناءً على توجيهات المستشار حافظ عباس - رئيس هيئة النيابة الإدارية - بتشكيل فريق من أعضاء النيابة ضم كلًا من: المستشارةعبير عبد الكريم النجار، وعصام السيد - رئيس النيابة، وأسماء عبد الكريم - وكيل النيابة، وكلفهم بالانتقال لموقع العقار وإجراء المعاينة صباح اليوم، وبصحبتهم كلٍ من وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بسوهاج، ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم، ومدير الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم، ورئيس قرية "نيدة"، وقوة أمنية من مركز شرطة أخميم.

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وتبين من المعاينة، أن العقار عبارة عن منزل قديم مبني بالطوب الأحمر والأسمنت وأسقف خرسانية بنظام الحوائط الحاملة، ومكون من ثلاثة طوابق، وأنه في حوالي الساعة الثالثة والنصف قُبيل فجر يوم الثلاثاء ٢٢ / ٨ / ٢٠٢٣، انهار المبنى وسقط جانب منه على حظيرة للماشية مجاورة للعقار مسببًا انهيار سقفها؛ مما أدى إلى نفوق جميع الماشية التي كانت موجودة بها.

كما تبين قيام الأجهزة التنفيذية المختصة بإزالة الأجزاء الخطرة من العقار المنهار، وبادرت مديرية التضامن الاجتماعي بتوفير خيام مجهزة لإيواء المواطنين قاطني العقار المنهار مع صرف إعانات مادية عاجلة، وصرف تعويضات عن الخسائر المادية من جراء الانهيار.

وتولت النيابة الإدارية بسوهاج – القسم الرابع التحقيق، حيث قرر  عصام أبو كريشة – رئيس النيابة، تشكيل لجنة هندسية مكونة من مديرية الإسكان بسوهاج والإدارة الهندسية لمركز ومدينة أخميم للوقوف على الأسباب الفنية لانهيار العقار، والحالة الفنية للعقار المجاور من الناحية الغربية وبيان بالأضرار التي لحقت به، وجاري استكمال التحقيقات.    

صرح بذلك المتحدث باسم النيابة الإدارية المستشار محمد سمير.

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النيابة الإدارية إختصاصات النيابة الإدارية المجلس الأعلى لهيئة النيابة الإدارية

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