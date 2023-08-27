الأهلى، موعد إعلان التعاقد مع المهاجم الجديد

الأهلى، كشف مصدر داخل النادى الأهلى عن موعد الإعلان عن التعاقد مع المهاجم الأجنبى الجديد لتدعيم خط هجوم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي قبل انطلاق منافسات الموسم القادم 2023-2024.

موعد الإعلان عن التعاقد مع المهاجم الجديد

وأوضح المصدر أن الإعلان عن التعاقد مع المهاجم الجديد سوف يكون قبل نهاية الأسبوع الحالى وذلك بعدما تم إنهاء كافة التفاصيل الخاصة بعقده مع القلعة الحمراء.

وأشار المصدر إلى أن المهاجم الجديد سوف يلحق بمعسكر الفريق بالنمسا فور إعلان التعاقد معه وإجرائه الكشف الطبي.

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واستقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر علي اصطحاب 3 مهاجمين فقط في قائمة الفريق بمعسكر النمسا الذي ينطلق غدا الاثنين.

وتضم قائمة الأهلي المتوجهة إلي النمسا غدا ثلاث عناصر فقط في خط الهجوم وهي صلاح محسن ومحمود كهربا ومحمد زعلوك اللاعب الصاعد.

وفقد الأهلي ثلاثة عناصر هجومية بعد رحيل محمد شريف إلى الخليج السعودي وشادي حسين إلى زد مع تفعيل بند بيع حسام حسن إلي سموحة نهائيا.

و أكد مصدر داخل الأهلي أن امام عاشور قطع شوط كبير في تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة في العضلة الخلفية ويحتاج إلي 10 أيام من أجل العودة بشكل تدريجي للمشاركة جماعيا.

أضاف: مشاركة اللاعب من عدمه في مباراة السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري يوم 15 سبتمبر القادم بالسعودية تبقي محل دراسة من قبل الجهاز الطبي الذي ينتظر انتهاء برنامج تأهيل اللاعب لحسم موقفه النهائي بشأن وضعه من عدمه في حسابات الجهاز الفني في مباراة اتحاد العاصمة الجزائري.

قال مصدر داخل الأهلي أن خالد عبد الفتاح لاعب الفريق يواصل تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من أثار جراحة كسر الترقوة التي تعرض لها في مباراة المصري الأخيرة بالدوري وسيتم عرضه أيضا علي أحد الأطباء في معسكر النمسا من أجل الوقوف علي تطورات حالته وتحديد موعد إعلان جاهزيته.

وتطير بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلي النمسا غدا الاثنين استعدادا لخوض معسكر الإعداد للموسم الجديد.

ويخوض الأهلي معسكر النمسا خلال الفترة من 28 أغسطس الجاري وحتي 6 سبتمبر المقبل.

ويستعد الأهلي لخوض مباراتين وديتين يومي 31 أغسطس و5 سبتمبر استعدادا للموسم الجديد.

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر علي قائمة الفريق الإفريقية استعدادا للموسم الجديد.

وعلمت فيتو ان قائمة الأهلي الإفريقية ستأتي علي النحو التالي..

محمد الشناوي ومصطفي شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف وخالد عبد الفتاح وكريم الدبيس ومعتز محمد وعلي معلول ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم ومحمود متولي ورامي ربيعة ومحمد هاني واكرم توفيق وكريم فؤاد ورضا سليم وإمام عاشور ومروان عطية وأليو ديانج وعمرو السولية وأحمد نبيل كوكا ومحمد مجدي أفشة وكريم نيدفيد وحسين الشحات ومحمد فخري ورأفت خليل وبيرسي تاو وأحمد عبد القادر ومحمد الضاوي كريستو وطاهر محمد طاهر وصلاح محسن ومحمود كهربا.

يعقد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جلسة مع جهازه المعاون اليوم لبحث استعدادات الفريق لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري في السوبر الإفريقي يوم 15 سبتمبر القادم بالسعودية.

ويضع كولر في جلسة اليوم ملامح خطة الفريق استعدادا لمواجهة بطل الجزائر

ويلتقى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بطل دوري أبطال أفريقيا مع فريق اتحاد العاصمة الجزائري بطل كأس الكونفدرالية الإفريقية في مباراة كأس السوبر الأفريقي للموسم 2022-2023.

موعد مباراة الأهلى واتحاد العاصمة الجزائري

وتقام مباراة الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري مساء يوم 15 سبتمبر المقبل على ملعب الملك فهد الرياضى بمدينة الطائف بالمملكة العربية السعودية.

الكاف يطلب من الأهلى ارسال القائمة النهائية لمباراة السوبر الأفريقي

وطلب الاتحاد الافريقي لكرة القدم من النادي الأهلي إرسال القائمة النهائية للاعبي الفريق الخاصة بمباراة نهائي كأس السوبر الأفريقي في موعد أقصاه 28 أغسطس الجاري حيث تقام المباراة النهائية بين الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري.