مفاجأة في صفقات الأهلي، النادي يتعاقد مع مهاجم جديد قبل غلق الميركاتو

صفقات الأهلي الجديدة، كشف أحمد حسن، لاعب الأهلي والمنتخب السابق، عن مفاجأة جديدة في صفقات الأهلي، الميركاتو الصيفي، مشيرًا إلى تعاقد الأهلي مع مهاجم جديد قبل غلق باب الميركاتو الصيفي.

مفاجأة صفقات الأهلي الجديدة

وعن صفقات الأهلي الجديدة، كشف أحمد حسن عن مفاجأته، عبر حسابه على الفيس بوك، فقال: " مصدر بالأهلي: سنتعاقد مع مهاجم جديد قبل غلق باب الميركاتو.. المهاجم طلب أساسي لكوبر وسنعلن عنه في الساعات المقبلة".

جدير بالذكر أن صفقة انتقال البرازيلي جوستافو سوزا، مهاجم فريق جونيبوك هيونداي الكوري الجنوبي، فشلت ولم يتمكن الأهلي من ضم سوزا إلى صفوفه، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

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فشل صفقة سوزا للأهلي

كما أعلن جوستافو سوزا عن فشل انضمامه لصفوف النادي الأهلي، برغم تلقيه عرضًا رسميًا جيدًا من جانب الأهل، مشيرًا إلى أن سبب فشل الصفقة يعود لتمسك ناديه الكوري به في الموسم الكروي الحالي، وعدم رغبة ناديه الكوري في الاستغناء عنه.

وقال سوزا، في تصريحات إعلامية، "إنه يشعر بأسف شديد لعدم انتقاله لصفوف الأهلي، خاصًة بعد تمسك النادي الأهلي باتمام الصفقة في فترة الانتقالات الصيفية الحالية"، وذلك بناءً على طلب المدرب السويسري مارسيل كولر.

وأكدت بعض المصادر في النادي الأهلي أنه من المقرر أن يلجأ النادي لبدائل أخرى، قبل غلق باب القيد الصيفي، وسفر بعثة الأهلي لمعسكر النمسا، والذي يقام في 28 أغسطس الجاري، وذلك استعدادًا للموسم الكروي الجديد.

النيجيري جون إيبوكا وصفقة الأهلي الجديدة

كما ارتبط اسم النيجيري جون إيبوكا، مهاجم فريق سيراميكا كليوباترا، بصفقات الأهلي الجديدة، والانتقال لصفوف الأهلي في الميركاتو الصيفي الحالي، وذلك بعد فشل التعاقد مع سوزا.

فشل صفقة سوزا للأهلي، فيتو



وكانت هناك مزاعم تشير إلى ضم الأهلي للاعب جاكسون موليكا، خلال الفترة الأخيرة، حيث يبحث النادي الأهلي في صفقاته الصيفية الجديدة عن مهاجم، يكون آخر المنضمين للأهلي، قبل غلق فترة الانتقالات الصيفية، استعدادًا لبدء الموسم الرياضي الجديد 2023/2024.

لكن الأهلي نفي ضم جاكسون موليكا له، وأكد عدم صحة الأخبار المتداولة بشأن تعاقد الأهلي مع جاكسون موليكا، بسبب المقابل المادي الكبير، الذي طلبه نادي بشكتاش التركي، لبيع موليكا للأهلي، الأمر الذي يتعارض والميزانية التي حددها الأهلي، في عملية الانتقالات الصيفية، بالإضافة إلى أن المفاوضات بين جاكسون موليكا والأهلي، متوقفة منذ يناير الماضي.

الأهلي ينفي التفاوض مع جون أيبوكا، فيتو

أولى مواجهات الأهلي الرسمية في السوبر الإفريقي

ويذكر أن أولى مواجهات الأهلي الرسمية في السوبر الإفريقي ستبدأ يوم 15 سبتمبر المقبل، ضد فريق اتحاد العاصمة الجزائري، وتقام المباراة في السعودية، لذا ينتظر الأهلي أن يحسم اسم مهاجمه، في صفقة الانتقال الجديدة، قبل غلق باب القيد المحلي.

أما أمر المهاجم الجديد للنادي الأهلي فلم يتم حسم اسمه بعد، وذلك بعد فشل المفاوضات مع سوزا، وتناقش إدارة التعاقدات بالنادي الأهلي مع المدرب السويسري مارسيل كولر عدة أسماء تم طرحها خلال الفترة الحالية، حيث يتم الإعلان عن اسم مهاجم الأهلي الجديد قبل بداية الموسم الكروي الجديد.