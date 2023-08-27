تعرف على تفاصيل فيلم أحمد عز الجديد "فرقة الموت"

يستعد الفنان أحمد عز لتصوير فيلمه الجديد “فرقة الموت”، الذي يعود به للسينما بعد غياب أكثر من عام، حيث كان آخر أعماله السينمائية فيلم “كيرة والجن” الذي عُرض في 30 يونيو من العام الماضي، ليكسر أحمد عز حاجز العام بدون تقديم أي عمل سينمائي.

ويتم حاليًا عقد جلسات بين صناع العمل من أجل وضع الخطوط العريضة للعمل ووضع اللمسات النهائية للفيلم استعدادًا لبدء تصويره، حيث يبدأ تصوير الفيلم خلال الشهر المقبل.

صعيدي للمرة الأولى

يقدم أحمد عز للمرة الأولى في مشواره الفني شخصية صعيدي، فعلى مدار تاريخه الفني الممتد لحوالي ربع قرن لم يسبق له تقديم تلك الشخصية سواء في السينما أو الدراما، وسيظهر كصعيدي للمرة الأولى من خلال “فرقة الموت”.

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قصة الفيلم

تدور قصة الفيلم في حقبة زمنية قديمة خلال فترة الخمسينيات من القرن الماضي، ويجسد أحمد عز شخصية ضابط شرطة قادم من الصعيد يتم تكليفه بالقبض على بعض المجرمين، فتبدأ الصراعات في الظهور وتزداد الأحداث سخونة في إطار من التشويق والحركة.

فريق العمل

تعاقد على الظهور مع أحمد عز في العمل كل من منة شلبي، بيومي فؤاد، رشدي الشامي، عصام عمر وخالد كمال، بالإضافة إلى ضم عدد آخر من الفنانين سيتم التعاقد معهم خلال الفترة المقبلة، والفيلم من تأليف صلاح الجهيني وإخراج أحمد علاء.

آخر أعماله

وكان آخر أعمال أحمد عز السينمائية هو فيلم “كيرة والجن” الذي قام ببطولته بالمشاركة مع كريم عبد العزيز، وظهر معهم مجموعة كبيرة من الفنانين، ونجح الفيلم في تحقيق الإيرادات الأكبر في تاريخ السينما المصرية بأكثر من 120 مليون جنيه، حتى تم عرض فيلم “بيت الروبي” مؤخرًا والذي تفوق عليه بعدة ملايين، ليأتي “كيرة والجن” في المركز الثاني.