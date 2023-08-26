تفاصيل جديدة في تعثر مفاوضات الأهلي وسوزا

الأهلي ، كشفت مصادر داخل الأهلي كواليس تعثر صفقة البرازيلي جوستافو سوزا مهاجم جونبوك هيونداي الكوري حيث قالت إن الصفقة كانت قد وصلت إلى مراحل متقدمة والأهلي كانت لديه موافقة اللاعب ومؤخرا حصل على موافقة ناديه.

أضافت: بقيت الأزمة في الروماني دان بيتريسكو المدير الفني للفريق الكوري الجنوبي الذي تولى المهمة في 9يونيو 2023 والذي رفض رحيل اللاعب تماما رغم ضغوط اللاعب البرازيلي نفسه للرحيل إلي الأهلي.

وأكدت مصادرنا داخل الأهلي، أن النادي لم يرفع المقابل المادي للصفقة كما تردد وبقي العرض الأحمر عند 600 ألف دولار فقط خاصة وأن المقابل ليس أزمة الصفقة من الأساس.

أضافت المصادر أن النادي الكوري الجنوبي لديه موارد مالية كبيرة ولا يحتاج إلي زيادة سعر سوزا للموافقة علي إتمام الصفقة ولو رغب في الأمر ماليا موافق علي رحيله قبل نهاية عقده في ديسمبر ومعها رحيله مجانا.

المفاجأة في هذا الملف إن الأهلي سبق وأن حصل على موافقة رسمية من هيونداي الكوري بشأن بيع اللاعب ولكن تم التراجع عن الأمر بسبب ضغوط المدرب الروماني الجديد مما دفع الأهلي لمخاطبة النادي الكوري الجنوبي من جديد للوقوف علي أسباب تعثر الصفقة وقد تشهد الساعات القليلة المقبلة تطورات في الصفقة رغم تأكيدات اللاعب أمس توقفها ولكن مصادر داخل الأهلي أكدت منذ قليل إن الأمور ما زالت معلقة.

وينتظر مارسيل كولر المدير الفني للأهلي الحصول على تقرير طبي بشأن حالة طاهر محمد طاهر لاعب الأهلي الذي يعاني من إصابة في مفصل كاحل القدم.

وقال مصدر داخل الأهلي أن طاهر محمد طاهر سيكون جاهز للمشاركة في تدريبات الفريق خلال معسكر النمسا وإن الجهاز الفني يفضل عدم التسرع في اشراكه بالتدريبات لحين التعافي من الإصابة.

قال مصدر داخل الأهلي أن مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي سيكون صاحب القرار في تحديد خطوة النادي القادمة في ملف تدعيم المهاجم الأجنبي وذلك بعد فشل صفقة ضم جوستافو سوزا مهاجم جونبوك هيونداي الكوري.

أضاف: هناك اتجاه لعدم التعاقد مع مهاجم أجنبي لحين التعاقد مع سوزا مجانا في يناير القادم ولكن هناك اقتراح أيضا بالتعاقد مع الخطة البديلة لصفقة سوزا.

وأوضح أن الساعات القليلة المقبلة تشهد إعلان الأمر بشكل نهائي من أجل التركيز في معسكر الإعداد للموسم الجديد والدي ينطلق بعد غد الاثنين في النمسا.

يواصل ياسر إبراهيم مدافع الأهلي غيابه عن مران الفريق اليوم وغدا لحين التعافي من أثار جراحة إزالة خراج في باطن القدم والتي خضع لها أمس الجمعة.

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم تدريباته على ملعب التتش بالجزيرة استعدادا للموسم الجديد حيث استأنف الأحمر تدريباته أمس الأول بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون عقب انتهاء الموسم الكروي.

وخضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي لفحوصات وقياسات طبية امس الجمعة، حيث تم تقسيم اللاعبين إلى عدة مجموعات لإجراء تلك القياسات.

الأهلي، يدرس مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، العديد من السير الذاتية حاليًا بشأن اختيار محلل أداء جديد للمارد الأحمر.

ويرغب كولر في زيادة أعضاء بالجهاز الفني للأهلي خلال الموسم الجديد من بينهم محلل أداء عالمي خاصة مع البطولات العديدة التي يشارك بها المارد الأحمر.

وبات من المنتظر أن يكون اللقاء المرتقب بين الفريقين منتصف سبتمبر المقبل في السعودية وفقًا لما كشفته بعض المعلومات القادمة من السعودية.

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وكشف مصدر داخل الجهاز الفني للأهلي موقف إمام عاشور لاعب الفريق من المشاركة في وديات الفريق المرتقبة في معسكر النمسا استعدادا للموسم الجديد.

وأضاف: كولر لا يتعجل في قرار الدفع باللاعب الذي يعاني من الإصابة بقطع في وتر العضلة الخلفية.

وأوضح أن اللاعب ما زال ينفذ برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة وفرص مشاركته في المباريات الودية بمعسكر النمسا تبقي ضعيفة حيث سيتم تجهيزه للموسم الجديد.

وشهد مران الأهلي الأول مشاركة الوجوه الجديد المنضمة حديثًا إلى صفوف الفريق وهي إمام عاشور لاعب الزمالك الأسبق وميتلاند السابق بالإضافة إلى المغربي رضا سليم القادم من الجيش الملكي المغربي كما شارك لأول مرة كريم نيدفيد العائد من الإعارة بصفوف نادي فيوتشر.

كما تواجد في مران الأهلي للمرة الأولى أيضا الأرجنتيني كارلوس بيرينجيز المدرب العام الجديد بالأهلي والذي جاء باختيار مارسيل كولر لينضم إلى الجهاز الفني للأهلي استعدادا للموسم الجديد.

الأهلي يوجه الشكر لسفارة النمسا في القاهرة

ووجه النادي الأهلي الشكر لسفارة النمسا في القاهرة بعد تسهيل استخراج تأشيرات بعثة الأهلي إلى النمسا لخوض معسكر الإعداد للموسم الجديد.

وينطلق معسكر الأهلي في النمسا يوم 28 أغسطس الجاري ويستمر حتى يوم 6 سبتمبر المقبل ويتخلله خوض مباراتين وديتين الأولى ستكون يوم 31 أغسطس والثانية ستكون يوم 5 سبتمبر المقبل.

النادي الأهلي

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض منافسات الموسم القادم محليا وقاريا وذلك من أجل الحفاظ على نجاحات الموسم الماضي التي شهدت حصد 5 بطولات وهي الدوري ودوري أبطال أفريقيا وكأس مصر والسوبر المحلي مرتين.

وشهدت الأيام الماضية تعديلات على تشكيل الجهاز الفني للأهلي حيث تم توجيه الشكر إلى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة وتعيين خالد بيبو بدلا منه.

وننشر في السطور التالية التشكيل النهائي للجهاز الفني الجديد للنادي الأهلي:

خالد بيبو: مدير الكرة

مارسيل كولر: مديرا فنيا

كارلوس بيرنجير: مدربا

هارالد جامبيرلي: مدربا

سامى قمصان: مدربا

ميشيل يانكون: مدرب حراس

أندريس أندويا: مخطط أحمال

ياسين ميكارى: محلل أداء

وكان النادي الأهلي تلقى إخطارا من اللجنة المنظمة لكأس العالم للأندية بشأن الموعد النهائي لإرسال قائمة الفريق النهائية التي ستشارك في كأس العالم للأندية في السعودية خلال الفترة من 12 إلى 24 ديسمبر المقبل.

ويرسل الأهلي قائمته النهائية يوم 4 ديسمبر استعدادا لخوض كأس العالم للأندية وستكون 23 لاعبا وفقا للوائح المنظمة للبطولة.

وأزاح النادي الأهلي الستار عن شكل قميصه الجديد الذي يظهر به في منافسات الموسم الجديد.

وشهد الإعلان مشاركة عدد من نجوم الأهلي أبرزهم محمد هاني وعلي معلول وعمرو السولية بالإضافة إلي خالد بيبو مدير الكرة بالأهلي وزكريا ناصف عضو لجنة التخطيط للكرة بالأهلي.