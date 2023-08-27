حبس 8 أشخاص بحوزتهم 11 كيلو حشيش بحدائق القبة وعين شمس

أمرت نيابة شمال القاهرة، بحبس 8 أشخاص بحوزتهم 11 كيلو حشيش و430 قرص مخدر بحدائق القبة وعين شمس وذلك ٤ أيام على ذمة استكمال التحقيقات.

تعود البداية عندما تم ضبط (شخصين) حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة الحدائق وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت 1 كيلو جرام - 430 قرص مخدر - مبلغ مالي).

كما تم ضبط (3 أشخاص "لهم معلومات جنائية) حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة عين شمس وبحوزتهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 10 كيلو جرام - مبلغ مالي).

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وبمواجهة المتهمين أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ألقى رجال مباحث القاهرة القبض على 3 عاطلين لقيامهم بسرقة محل ومواطن بمنطقتي الموسكي ومدينة نصر.

تعود البداية عندما تم ضبط شخصين لقيامهما بسرقة مبلغ مالي من داخل محل كائن بدائرة قسم شرطة الموسكى، وبحوزتهما (هاتف محمول – مبلغ مالي).

وبمواجهتهما اعترفا بسرقة الهاتف المحمول والمبلغ المالي من المحل المشار إليه بأسلوب "التسلق وكسر الكالون"، تم بإرشادهما ضبط الأدوات المستخدمة في ارتكاب الواقعة.

كما تم ضبط (أحد الأشخاص) وبحوزته (مبلغ مالي - جواز السفر)، لقيامه بسرقتهما من شخص عقب إيهامه بقدرته على تأجير سيارة له مقابل مبلغ مالي ولاذ بالفرار بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.