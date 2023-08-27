صانع محتوى سعودي يوثق أغرب عادات الزواج في موريتانيا (فيديو)

تختلف عادات الزواج في دول العالم المختلفة حسب ثقافة كل دولة، وتعتبر موريتانيا الدولة العربية التي تقع في شمال أفريقيا، من الدول التي لديها عادات زواج مختلفة.

عادات الجواز في موريتانيا

وفي هذا السياق قام صانع المحتوى السعودي غازي الذيابي، بمحاكاة فعاليات إحياء حفلات الزفاف في موريتانيا، حيث كان يحضر زواج أحد أصدقائه.

وأظهر فيديو نشره الذيباني كيف ذهب العريس عبدالرحمن صحبة أصدقائه إلى منزل العروس، الذي كان مكتظا بالمعازيم رجالا ونساء.

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وبعد الرقص دخل عبدالرحمن إلى غرفة كانت تجلس فيها زوجته وهي مغطاة من رأسها إلى أخمص قدميها، ثم بدأت عملية إقناعها بالذهاب معه إلى منزله أو يأخذها بالقوة، وسط تشجيع الموجودين في الغرفة له، وفي النهاية نجح في سحبها معه إلى السيارة.

وأبدى الذيباني دهشته من العادات الغريبة، قائلا: "كأني أشوف فيلم"، ثم بارك لصديقة عبدالرحمن.