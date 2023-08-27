أول ظهور لعز الأسطول في مهرجان القلعة ورقصات منى بوركهارد مع مصطفى حجاج بالمحكى

فى إطار فعاليات الدورة 31 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء الذى تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر يقام مساء الثلاثاء 29 أغسطس على مسرح المحكى ثلاث حفلات متتالية.

عز الأسطول ومنى بوركهارد

ففى الثامنة مساء وفى ظهوره الأاول بالفعاليات يقدم الفنان عز الأسطول حفلا يتضمن مجموعة من أعماله الخاصة منها أنشودة امون رع، مدد يا الله، ومشيت، فى الحسين، العزوبية، فوق النخل، نسى نسى وهنا هنا.

يليه فقرة فنية بمذاق اسبانى للفنانة منى بوركهارد بمصاحبة اوركسترا لاس انكانتا دوراس تقدم خلالها مجموعة من رقصات الباسودوبل الشهيرة التى تحاكي في خطواتها وادائها رياضة مصارعة الثيران بالإضافة إلى عدد من المؤلفات الغنائية اللاتينية التى ظهرت خلال فترة الخمسينيات والستينيات من القرن الماضى.

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مصطفى حجاج

وفى العاشرة مساء يقدم الفنان مصطفي حجاج وفرقته مختارات من أعماله الخاصة التي تحظى بقبول الشباب والجيل الجديد منها أنا موجود، وحشوني، نصيبي وقسمتي، زحمة حياتي، بره من حياتي، حب مين، خطوة، مبحنلهاش، يا بتاع النعناع، 100 وش، انا ابن مصر ، الوجع والسنين.

افتتاح مهرجان القلعة للموسيقى والغناء 2023

وافتتحت الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة والدكتور خالد داغر رئيس دار الأوبرا المصرية فعاليات الدورة 31 من مهرجان القلعة الدولى للموسيقى والغناء، وذلك في تمام الثامنة من مساء يوم الجمعة الماضي 25 أغسطس الجاري على مسرح محكى القلعة.

وكرمت وزيرة الثقافة ورئيس الأوبرا بعد ذلك 11 شخصية أثرت الساحة الفنية فى مصر والوطن العربي إلى جانب أسماء ساهمت فى نجاح الدورات السابقة وهم الدكتور مصطفى ناجى رئيس دار الأوبرا الاسبق، اسم الشاعر الكبير الراحل شوقى حجاب، اسم الفنان الراحل أحمد منيب، المايسترو عبد الحميد عبد الغفار، الشاعر مجدى نجيب، السوبرانو تحية شمس الدين المدير الفنى لفرقة أوبرا القاهرة، المايسترو ناير ناجى، المطربة ريهام عبد الحكيم، المهندس ياسر شعلان مدير عام الاضاءة بالأوبرا، ابتسام حلمى مدير عام المكتب الفنى والتصميمات بالأوبرا، محمد السيد عبدالمقصود من العاملين بالورش الفنية بالأوبرا.

وتم إهداء الدورة الـ 31 من المهرجان هذا العام إلى كل من الدكتور مصطفى ناجى رئيس دار الأوبرا الأسبق، وتقام بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار ممثلة فى الهيئة العامة لتنشيط السياحة.