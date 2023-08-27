الأحد 27 أغسطس 2023
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أخبار مصر

وزير الإنتاج الحربي يترأس مجلس إدارة المركز الطبي التخصصي

المهندس محمد صلاح
المهندس محمد صلاح وزير الدولة للإنتاج الحربي، فيتو

ترأس المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي مجلس إدارة المركز الطبي التخصصي التابع لوزارة الإنتاج الحربي، وجاء ذلك بمقر المركز بمدينة حلوان.

واستهل الوزير "محمد صلاح" الاجتماع بتوجيه التحية للأطباء والإداريين القائمين على إدارة شئون المركز الطبي التخصصي، مشددًا على ضرورة استمرار المركز في تقديم كافة أوجه الرعاية الصحية المتكاملة للعاملين بالوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربي والشركات التابعة وذويهم وأيضًا كافة المترددين على المركز الطبي من خارج الوزارة وذلك ضمن قيم مهنية متميزة ومتطورة وآمنة في متناول الجميع مع مراعاة أعلى معايير الجودة.

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خطة تطوير المركز وخطة تأهيل وتدريب العاملين

عقب ذلك اطلع وزير الدولة للإنتاج الحربي على خطة تطوير المركز وكذلك خطة تأهيل وتدريب العاملين بالمركز طبيًا وإداريًا، كما اعتمد عدد من القرارات الإدارية والتي تهدف إلى الارتقاء بالمستوى العلمي والعملي للشباب والنهوض وتطوير الخدمة الطبية المقدمة بالمركز، وأكد الوزير "محمد صلاح" على أن المركز الطبي يعد منشأة طبية متميزة يجب الحفاظ عليها وعلى المستوي الطبي الذي وصلت إليه بجهد كافة القائمين عليها وذلك لمواصلة تقديم الخدمات الطبية وتأدية الرسالة المنوط بها على أكمل وجه.

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