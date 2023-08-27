اعترافات عاطل احترف الإتجار فى مخدر الفودو بالجيزة

راوده حلم الثراء السريع منذ نعومة أظاقره، وعندما أصبح شابا يافعا قرر تحقيق حلمه فى أسرع وقت ومن أقصر الطرق، وبدلا من البحث عن عمل شريف يحقق له ما أراد، احترف تجارة المواد المخدرة، وبدأ يتعامل مع التجار الكبار ويوزع لهم سمومهم بين الراغبين فى الحصول عليها بمنطقة الجيزة..

مع الوقت ازداد نشاطه وقرر أن يعمل لحسابه الخاص، وسرعان ما تحول إلى واحد من تجار المخدرات، وتخصص فى تجارة الأنواع الجديدة منها خصوصا مخدر الفودو.. ظن أن نشاطه بعيد عن أعين رجال الشرطة، إلا أنه كان واهما، فسرعان ما رصدته الأجهزة الأمنية وألقت القبض عليه، ليتبدد حلمه فى تحقيق الثراء السريع.

قصة سقوط تاجر المخدرات الطموح، بدأت بمعلومات تلقتها الإدارة العامة لمباحث الجيزة، حول قيام عاطل فى العقد الثالث من عمره، بالإتجار فى المواد المخدرة، متخذا من المناطق التابعة لقسم شرطة الجيزة مسرحا لمزاولة نشاطه غير المشروع.. تم تشكيل فريق بحث من رجال المباحث لفحص المعلومات، وتأكد رجال المباحث من صحتها، وتوصلوا إلى أن المتهم اعتاد ترويج أنواعا مختلفة من المواد المخدرة، إلا أن أكثر الأصناف التى يعمل فيها هو مخدر الفودو.. أضافت تحريات المباحث أن المتهم لديه كمية كبيرة من المخدر المشار إليه وأنه يعتزم ترويجها بين عملائه راغبى الحصول عليها.

تم عرض التحريات والمعلومات على النيابة العامة التى أمرت بالقبض على المتهم وتقديمه للتحقيق.. وبناء على هذا الأمر تمكن رجال المباحث من إلقاء القبض على المتهم فى أحد الأكمنة المعدة له خصيصا، وعثر بحوزته على كمية كبيرة من مخدر الفودو، وأقر بحيازتها بغرض الإتجار.. تم اقتياده إلى قسم الشرطة وتحرر ضده المحضر اللازم وأحيل إلى النيابة العامة التى تولت التحقيق.

التحقيقات في اتهام تاجر بالإتجار في المخدرات

وفى التحقيقات التى أجرتها نيابة الجيزة، أقر المتهم بأنه كان يسعى إلى تحقيق الثراء السريع دون أن يبذل أى مجهود، فقرر احتراف الإتجار فى المواد المخدرة خصوصا الفودو، وأنه دأب على توزيع ذلك المخدر على عملائه من المدمنين وراغبى الحصول عليه مقابل مبالغ مالية كبيرة يتحصل عليها، ويوم القبض عليه، أعد كمية من ذلك المخدر للبيع وخرج كعادته لترويجها بين زبائنه، إلا أنه فوجئ برجال المباحث يلقون القبض عليه.

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بعد انتهاء التحقيقات مع المتهم، أمرت النيابة العامة بحبسه على ذمة التحقيقات، وأحالت المواد المخدرة المضبوطة إلى المعمل الجنائي لإعداد تقرير مفصل عنها.