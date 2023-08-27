رئيس جامعة المنصورة يتابع حالة المصابين من وفد الجامعة بحادث سوهاج

تابع الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة اليوم الأحد الحالة الصحية لوفد جامعة المنصورة المصابين بحادث طريق سوهاج.

وذلك بعد نقلهم إلى مستشفى الطوارئ بجامعة المنصورة لاستكمال علاجهم ومتابعة حالتهم الصحية بعد تلقي الرعاية الطبية العاجلة بمستشفى جامعة سوهاج، والذي تعرض يوم الخميس الماضي لحادث سيارة على الطريق الصحراوي الشرقي قبل مدخل مدينة سوهاج.

رافقهم الدكتور الشعراوي كمال المدير التنفيذي للمستشفيات والمراكز الطبية والدكتور مجدي بشير نائب مدير مستشفى الطوارئ.

وخلال جولته اطمأن رئيس الجامعة على الحالة الصحية للمصابين وتقديم الرعاية الطبية والعناية التمريضية الكاملة، متمنيًا لهم أن يمن الله عليهم بالشفاء العاجل.

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كما تفقد خلال الجولة بمستشفى الطوارئ عمليات تطوير الخدمات الطبية بوحدات الاستقبال أ & ب وكفاءة تشغيل أجهزة الأشعة بالاستقبال.