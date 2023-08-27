في مشهد خارج عن المألوف، محمد أناكوندا يعشق العيش وسط الثعابين في المنيا (فيديو وصور)
داخل منزل بسيط للغاية في إحدى أزقة مدينة ملوي، الواقعة جنوب محافظة المنيا يعيش محمد، أحد أبطال رياضة الكيك بوكسينج في الصعيد، راضيًا مرضيًا، وعلى رغم سنه الذي تخطى العشرين عاما إلا أن حلم الطفولة مازال يكبر معه وهو تربية الثعابين.
ظل الشاب العشريني يحلم منذ أن وعى للحياة بتربية الثعابين الحقيقية في منزله، الأمر الذي جعله يمارس اللعب مع أصدقائه منذ طفولته بالثعابين البلاستيكية.
وحين وصل لسن العشرين قرر محمد صفوت، اللاعب الشهير في الصعيد في رياضة الكيك بوكسينج أن يشتري ثعبان حقيقي.
عانى محمد من مواجهة والدته بفكرة إدخال ثعابين وتربيتها داخل منزل المعيشة، في البداية قُوبل طلبه بالرفض ومع محاولات مستمرة للإقناع الوالدة، قبلت بالأمر الواقع، وبل وأصبحت هي من تعتني بهم، في مشهد خارج عن المألوف.
تمكن بطل الكيك بوكسينج من شراء ثعبان يصل سعره لـ 7000 جنيه، لكن لعدم خبرته نفق منه في زمن قصير.
وعلى رغم الظروف المادية، قرر إبن ملوي شراء ثعبان أخر يصل سعره لـ 9000 جنيه، ولكن قدر الله للثعبان أن ينفق، على الرغم من الخسارة التي تكبدها "صفوت"، إلا أنه اضطر إلى اقتراض أموال لشراء ثعبان آخر وآخر، حتى تعلم كيفية التربية السليمة والإرشادات الصحيحة في تربية الثعابين.
وحول تربية الثعابين قال محمد صفوت في تصريحاته لـ فيتو: علينا في البداية اختيار النوع المناسب، فهناك العديد من أنواع الثعابين المناسبة للتربية، بالإضافة إلى تجهيز مكان المعيشة للثعابين فيجب توفير مسكن مناسب للثعبان، قد يكون ذلك عبارة عن حوض زجاجي مغلق بغطاء محكم لمنع الهروب، يجب أيضًا توفير مصدر للحرارة المناسبة وإضاءة ملائمة للثعبان.
وقال ابن مدينة ملوي حول استكمال حديثه حول تربية الثعابين: تعتمد احتياجات التغذية على نوع الثعبان الذي تربيه، فالثعابين تتغذى عادة على الطيور والأرانب بالإضافة إلى ضمان توفر مصدر مياه نظيفة.
وأنهى حديثه حول إرشادات تربية الثعابين في المنيا قائلًا: يجب التعامل مع الثعابين بحذر وتوخي الحذر الشديد، تعلم كيفية التعامل معها بطريقة صحيحة وآمنة لتجنب أي إصابات، قد تكون هناك بعض الأنواع السامة، لذا يجب الحرص والاحتياط الكافي.
وأكد أنه يشعر براحة نفسية حين يتعامل مع تلك الثعابين، موضحًا إن الثعابين غير السامة قد تعيش مثلها كمثل الحيوانات الأليفة في المنزل.
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