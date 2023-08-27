تعرف على مهاجمي الأهلي بمعسكر النمسا

السوبر الأفريقي، استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر علي اصطحاب 3 مهاجمين فقط في قائمة الفريق بمعسكر النمسا الذي ينطلق غدا الاثنين.

وتضم قائمة الأهلي المتوجهة إلي النمسا غدا ثلاث عناصر فقط في خط الهجوم وهي صلاح محسن ومحمود كهربا ومحمد زعلوك اللاعب الصاعد.

وفقد الأهلي ثلاث عناصر هجومية بعد رحيل محمد شريف إلي الخليج السعودي وشادي حسين إلي زد مع تفعيل بند بيع حسام حسن إلي سموحة نهائيا.

و أكد مصدر داخل الأهلي أن امام عاشور قطع شوط كبير في تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة في العضلة الخلفية ويحتاج إلي 10 أيام من أجل العودة بشكل تدريجي للمشاركة جماعيا.

أضاف: مشاركة اللاعب من عدمه في مباراة السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري يوم 15 سبتمبر القادم بالسعودية تبقي محل دراسة من قبل الجهاز الطبي الذي ينتظر انتهاء برنامج تأهيل اللاعب لحسم موقفه النهائي بشأن وضعه من عدمه في حسابات الجهاز الفني في مباراة اتحاد العاصمة الجزائري.

قال مصدر داخل الأهلي أن خالد عبد الفتاح لاعب الفريق يواصل تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من أثار جراحة كسر الترقوة التي تعرض لها في مباراة المصري الأخيرة بالدوري وسيتم عرضه أيضا علي أحد الأطباء في معسكر النمسا من أجل الوقوف علي تطورات حالته وتحديد موعد إعلان جاهزيته.

وتطير بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلي النمسا غدا الاثنين استعدادا لخوض معسكر الإعداد للموسم الجديد.

ويخوض الأهلي معسكر النمسا خلال الفترة من 28 أغسطس الجاري وحتي 6 سبتمبر المقبل.

ويستعد الأهلي لخوض مباراتين وديتين يومي 31 أغسطس و5 سبتمبر استعدادا للموسم الجديد.

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر علي قائمة الفريق الإفريقية استعدادا للموسم الجديد.

وعلمت فيتو ان قائمة الأهلي الإفريقية ستأتي علي النحو التالي..

محمد الشناوي ومصطفي شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف وخالد عبد الفتاح وكريم الدبيس ومعتز محمد وعلي معلول ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم ومحمود متولي ورامي ربيعة ومحمد هاني واكرم توفيق وكريم فؤاد ورضا سليم وإمام عاشور ومروان عطية وأليو ديانج وعمرو السولية وأحمد نبيل كوكا ومحمد مجدي أفشة وكريم نيدفيد وحسين الشحات ومحمد فخري ورأفت خليل وبيرسي تاو وأحمد عبد القادر ومحمد الضاوي كريستو وطاهر محمد طاهر وصلاح محسن ومحمود كهربا.

يعقد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جلسة مع جهازه المعاون اليوم لبحث استعدادات الفريق لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري في السوبر الإفريقي يوم 15 سبتمبر القادم بالسعودية.

ويضع كولر في جلسة اليوم ملامح خطة الفريق استعدادا لمواجهة بطل الجزائر

ويلتقى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بطل دوري أبطال أفريقيا مع فريق اتحاد العاصمة الجزائري بطل كأس الكونفدرالية الإفريقية في مباراة كأس السوبر الأفريقي للموسم 2022-2023.

موعد مباراة الأهلى واتحاد العاصمة الجزائري

وتقام مباراة الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري مساء يوم 15 سبتمبر المقبل على ملعب الملك فهد الرياضى بمدينة الطائف بالمملكة العربية السعودية.

الكاف يطلب من الأهلى ارسال القائمة النهائية لمباراة السوبر الأفريقي

وطلب الاتحاد الافريقي لكرة القدم من النادي الأهلي إرسال القائمة النهائية للاعبي الفريق الخاصة بمباراة نهائي كأس السوبر الأفريقي في موعد أقصاه 28 أغسطس الجاري حيث تقام المباراة النهائية بين الأهلي واتحاد العاصمة في 15 سبتمبر المقبل.

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ويوجد أزمة داخل النادي الأهلي في مركز المهاجم بعد رحيل محمد شريف إلي الخليج السعودي وشادي حسين إلى نادي زد وبقاء حسام حسن في نادي سموحة وكذلك إيقاف كهربا أصبح الفريق بلا مهاجم فعليا ولم تتعاقد إدارة المارد الأحمر مع مهاجم حتى الآن.

وأصبح فريق الأهلي في أزمة، هل يخوض النادي الأهلي مباراة السوبر بدون مهاجم بعد اقتراب نهاية المدة المحددة لإرسال النادي الأهلي القائمة الخاصة به لمباراة النهائي.

طلب النادي الأهلي من اتحاد الكرة إعفاء اللاعبين الدوليين من معسكر المنتخب المقبل بعد ضمان التأهل إلى نهائيات أمم أفريقيا المقبلة، ويخوض المنتخب الوطني مباراة في التصفيات أمام إثيبوبيا في الثامن من الشهر المقبل ويتبعها مباراة ودية.

وأرسل النادي الأهلي خطاب رسمي لاتحاد الكرة يطلب فيه المساندة والدعم نظرًا لحاجة النادي الأهلي لكل عناصر الفريق قبل نهائي السوبر الأفريقي أمام اتحاد العاصمة منتصف الشهر المقبل.

وأكد الأهلي في خطابه الرسمي أنه دائما ما يكون بجانب المنتخب في جميع الأوقات آخرها عندما تواجد لاعبو الأهلي رفقة المنتخب في بطولة أمم افريقيا الماضية أثناء مشاركة الأهلي في بطولة كاس العالم للأندية.

تفاصيل مران الأهلي

وشهد مران الأهلي الأول مشاركة الوجوه الجديد المنضمة حديثًا إلى صفوف الفريق وهي إمام عاشور لاعب الزمالك الأسبق وميتلاند السابق بالإضافة إلى المغربي رضا سليم القادم من الجيش الملكي المغربي كما شارك لأول مرة كريم نيدفيد العائد من الإعارة بصفوف نادي فيوتشر.

كما تواجد في مران الأهلي للمرة الأولى أيضًا الأرجنتيني كارلوس بيرينجيز المدرب العام الجديد بالأهلي والذي جاء باختيار مارسيل كولر لينضم إلى الجهاز الفني للأهلي استعدادا للموسم الجديد.

الأهلي يوجه الشكر لسفارة النمسا في القاهرة

ووجه النادي الأهلي الشكر لسفارة النمسا في القاهرة بعد تسهيل استخراج تأشيرات بعثة الأهلي إلى النمسا لخوض معسكر الإعداد للموسم الجديد.

وينطلق معسكر الأهلي في النمسا يوم 28 أغسطس الجاري ويستمر حتى يوم 6 سبتمبر المقبل ويتخلله خوض مباراتين وديتين الأولى ستكون يوم 31 أغسطس والثانية ستكون يوم 5 سبتمبر المقبل.

النادي الأهلي

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض منافسات الموسم القادم محليًّا وقاريًّا وذلك من أجل الحفاظ على نجاحات الموسم الماضي التي شهدت حصد 5 بطولات وهي الدوري ودوري أبطال أفريقيا وكأس مصر والسوبر المحلي مرتين.

وشهدت الأيام الماضية تعديلات على تشكيل الجهاز الفني للأهلي حيث تم توجيه الشكر إلى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة وتعيين خالد بيبو بدلا منه.

وننشر في السطور التالية التشكيل النهائي للجهاز الفني الجديد للنادي الأهلي:

خالد بيبو: مدير الكرة

مارسيل كولر: مديرًا فنيًا

كارلوس بيرنجير: مدربًا

هارالد جامبيرلي: مدربًا

سامى قمصان: مدربًا

ميشيل يانكون: مدرب حراس

أندريس أندويا: مخطط أحمال

ياسين ميكاري: محلل أداء

وكان النادي الأهلي تلقى إخطارًا من اللجنة المنظمة لكأس العالم للأندية بشأن الموعد النهائي لإرسال قائمة الفريق النهائية التي ستشارك في كأس العالم للأندية في السعودية خلال الفترة من 12 إلى 24 ديسمبر المقبل.

ويرسل الأهلي قائمته النهائية يوم 4 ديسمبر استعدادًا لخوض كأس العالم للأندية وستكون 23 لاعبًا وفقًا للوائح المنظمة للبطولة.

وأزاح النادي الأهلي الستار عن شكل قميصه الجديد الذي يظهر به في منافسات الموسم الجديد.

وشهد الإعلان مشاركة عدد من نجوم الأهلي أبرزهم محمد هاني وعلي معلول وعمرو السولية بالإضافة إلى خالد بيبو مدير الكرة بالأهلي وزكريا ناصف عضو لجنة التخطيط للكرة بالأهلي.