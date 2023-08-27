محاضرة بقصر ثقافة الطفل بالأقصر عن الأخلاق الحميدة والقيم الإسلامية

نظمت ثقافة الأقصر عددا من الفعاليات والأنشطة الفنية والثقافية ذات البعد الإنساني والفني، وفق خطة لنشر الوعي عبر الفن والحوار في المناطق المختلفة.

وعقد قصر ثقافة بهاء طاهر محاضرة بعنوان "دور الثقافة في تحقيق الأهداف" تحدثت أماني مدني عن دور الثقافة على مر العصور وتنمية الفكر والثقافة الفكرية، الثقافة في التنمية وتنمية ثقافة الطفل والوعي الصحي الثقافي، دور الثقافة في تحقيق الأهداف المرجوة للمجتمع، واكتساب مهارات الثقافة وأثر الثقافة على الفرد في بناء الشخصية من الناحية العقلية والجسدية.

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نظم قصر ثقافة الطفل محاضرة بعنوان "تأصيل الأخلاق الحميدة القيم الإسلامية الحضارية" أوضحت الواعظة صفية عيد تعريف الوقت وقيمته، الأخلاق الحميدة التي يتحلى بها المسلم وأنواع العبادة، وذلك بالتعاون مع الأزهر الشريف، بجانب ذلك نفذت ورشة فنون تشكيلية "رسم حر" نفذتها أميرة حمودة، وأعدت مكتبة النمسا الثقافية دوري ثقافي إدارته هبة زكي ومحمد إمام لرواد المكتبة وطرحت عليهم أسئلة متنوعة ثقافية وفنية وتقسيم الأطفال لفريقين، وتوزيع هدايا للفريق الفائز.

قدم قصر ثقافة أرمنت محاضرة بعنوان "الصورة الشعرية" أوضح د. النوبي عبد الراضي أنه تعد الصورة الشعرية عنصرا هاما وأساسيا من عناصر البناء الشعري، بجانب الإيقاع الشعري بموسيقاه الداخلية والخارجية واحتلت الصورة الشعرية مكانة هامة في العمل الشعري، ومكانة بارزة عند النقاد والدارسين القدماء والمحدثين فكل جهة ترى الصورة الشعرية نظرتها الخاصة، فهي تختلف باختلاف المدارس المذاهب حتى البيئة، أعد قصر ثقافة حوض الرمال عرض إنشاد ديني بعنوان "كالغيث ذكرك يا حبيبي لم يزل" ألقاها عامر محمد، وكذلك أعد قصر ثقافة الطود عرض إنشاد ديني لفرقة الإنشاد الديني لفرقة الطود والشيخ أحمد النوبي بعنوان "في حب رسول الله صلى الله عليه وسلم - رضاك"، بينما أقام بيت ثقافة الأقالتة أمسية شعرية للشاعر سيد صدقي بعنوان "قطة".

عقد قصر ثقافة الطارف محاضرة بعنوان "دور الإعلام في المجتمع" أوضح محمد الصادق نشأة الإعلام وتطوره وأنواع الإعلام، بجانب ذلك نفذت ورشة أشغال يدوية "الالباستر" نفذها حسان على مستخدما المبرد والإزميل، والسنفرة لكتابة الهيروغليفية على الحجر، تأتي الفعاليات ضمن الأنشطة التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني بإشراف إقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحي من خلال فرع ثقافة الأقصر.