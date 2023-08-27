سقوط تشكيل عصابي لسرقة ماكينات الري في البحيرة

تمكن قطاع الأمن العام، من ضبط عناصر تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب وقائع سرقات ماكينات الري من الأراضي الزراعية

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة بإشراف اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، قيام (7 أشخاص، لأربعة منهم معلومات جنائية، مقيمين بدائرة مركز شرطة أبو المطامير) بتكوين تشكيلًا عصابيًا تخصص في ارتكاب وقائع سرقات ماكينات الري من الأراضي الزراعية.

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وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم (2 فرد محلي وعدد من الطلقات من ذات العيار – مبلغ مالي من متحصلات جرائم السرقات) وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم (8) وقائع بدائرة مركز شرطة أبو المطامير، وأرشدوا عن المسروقات (8 ماكينة ري) وكمية من المفاتيح والمفكات وتروسيكل المستخدمين في الوقائع، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.