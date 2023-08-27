الأحد 27 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ثقافة وفنون

فعاليات متنوعة في معرض السويس الأول للكتاب بمشاركة 70 أديبا

معرض السويس للكتاب،
معرض السويس للكتاب، فيتو

تنطلق في التاسعة من مساء اليوم الأحد فعاليات البرنامج الثقافي للدورة الأولى لمعرض السويس للكتاب والذي افتتحته الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، مساء أمس، بحضور اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، والدكتور أحمد بهي الدين رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب. 

البرنامج الثقافي في معرض السويس للكتاب 

ويشارك في البرنامج الثقافي للدورة الأولى من معرض السويس للكتاب ما يقرب من 70 مثقفًا وأديبًا، وتنطلق الفعالية بندوة  من التراث الشعبي بعنوان "الحنة السويسي"، بمشاركة المبدعين أحمد غزالي، وحسن الإمام، ومحمد التمساح، ويديرها أحمد أبو سمرة.

Advertisements

وفي التاسعة مساء الإثنين تعقد ندوة السرد في السويس "الرواية، القصة، النصوص"، مهداة إلى روح الأديب الكبير محمد الراوي، ويشارك فيها الأدباء: رضا صالح، وعادل أبو عويشة، ومحمد أيوب، وياسر محمود، ويديرها قباري البدري.

وفي التاسعة مساء الثلاثاء الموافق 29 أغسطس الجاري، تعقد الأمسية الشعرية الأولى بعنوان "شعر الفصحى في السويس"، ويشارك فيها الشعراء: إبراهيم مصطفى، وأحمد عايد، وحمدي عطية، ورمضان السنوسي، وسعد جاد الرب، وصباح هادي، وعبد الحميد حسن، وعلي أحمد، وفكرية غانم، وفوزي محمود، وماهر المنشاوي، ويديرها الشاعر عرفة سعيد.

وفي يوم الأربعاء تعقد ندوة "إسماعيل ياسين أبو ضحكة جنان.. من بلد الغريب إلى عاصمة الفن"، ويشارك فيها أحمد الإبياري، وعادل معاطي، ويديرها ماهر زهدي، وبحضور بعض من عائلة الفنان الراحل.

وفي التاسعة مساء الخميس المقبل تعقد ندوة "المصادر الحضارية للتراث الثقافي المصري"، مهداه إلى روح الباحث عصام ستاتي، بمشاركة حمزة السروي، وخالد أبو الليل، وعلاء العبودي، ويديرها حمدي سليمان.

معرض السويس للكتاب

فيما يعقد في يوم الجمعة حوار مفتوح مع الكاتبة أمينة زيدان بعنوان "رحلة من السويس إلى جائزة نجيب محفوظ، ويحاور الكاتب الصحفي محمود الجمل، أما في يوم السبت، يعقد في التاسعة مساءًا حوار مفتوح مع الكاتب الصحفي والفنان محمد بغدادي، ويحاوره أنور فتح الباب.

ويشهد يوم الأحد الموافق 3 سبتمبر في التاسعة مساء احتفالية فرق أولاد الأرض، بمشاركة سادات غريب، وسيد كابوريا، ومحمد الشافعي، ويديرها محمد حمدان، وفي التاسعة مساء يوم الإثنين، تعقد ندوة بعنوان "أدب المرأة في مدن القناة.. شهادات"، يشارك فيها حنان الأمير، وصفية فرجاني، ومنى الجبريني، وتديرها صباح هادي، وغيرها من الفعاليات. 

وزيرة الثقافة تفتتح معرِض السويس للكتاب في دورته الأولى بمشاركة 40 ناشرا (صور)

وزيرة الثقافة: حضور افتتاح مهرجان القلعة فاق التوقعات

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصدًا  مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

معرض السويس للكتاب معرض السويس وزيرة الثقافة معرض الكتاب في السويس هيئة الكتاب

مواد متعلقة

وزيرة الثقافة تفتتح معرِض السويس للكتاب في دورته الأولى بمشاركة 40 ناشرا (صور)

بمشاركة 40 ناشرا.. هيئة الكتاب تستعد للدورة الأولى لمعرض السويس

الأكثر قراءة

نجيب ساويرس يكشف حجم ثروته مقارنة بأموال محمد صلاح

السيسي يصدق على إلغاء قوانين خاصة بإنشاء بعض البنوك

تقارير: زوجة ستيف هارفي تخونه مع حارسه الشخصي والطباخ

مصرع شخص بوابل من الرصاص داخل سيارته في أسيوط

محافظة القاهرة تكشف حقيقة نقل سكان أحواش مقابر الإمام الشافعى

صفحة ليفربول تثير الجدل بشأن اقتراب محمد صلاح من اتحاد جدة

بعد تصديق الرئيس، التفاصيل الكاملة لإلغاء قوانين خاصة بإنشاء بعض البنوك

هل يلحق إمام عاشور بمباراة الأهلي بالسوبر الأفريقي

Advertisements

منوعات

المزيد

اعرف توقعات الأبراج اليومية وحظك اليوم الأحد 27-8-2023 أبراج الحمل والجوزاء والثور

توقعات الأبراج حظك اليوم الأحد 27-8-2023 أبراج القوس والميزان والعقرب

ذوبان الجليد في إيطاليا يهدد بكارثة بيئية

توقعات الأبراج اليومية وحظك اليوم الأحد 27-8-2023 أبراج الأسد والسرطان والعذراء

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الجنيه المصري مقابل الدولار بمنتصف تعاملات اليوم الأحد

ارتفاع تأخيرات القطارات على الوجهين البحري والقبلي

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري ببداية تعاملات اليوم الأحد 27 أغسطس 2023

أسعار العملات العربية والأجنبية مساء اليوم السبت 26-8-2023 في مصر

المزيد

انفوجراف

مياه فوكوشيما.. صراع الإشعاع النووي يشعل الصراع بين الصين واليابان (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مفتي الجمهورية: دور علماء الأمة تبليغ الناس صحيح الدين وبيان الحكم الشرعي

تفسير حلم شيب الشعر في المنام وعلاقته بالخلافات الزوجية وخيانة الزوج

في ذكرى رحيل الشيخ الباقوري.. تسجيل مفبرك يطيح به من وزارة الأوقاف.. وهذا سر استقالته من جماعة الإخوان

المزيد
الجريدة الرسمية