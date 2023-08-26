وزيرة الثقافة تفتتح معرِض السويس للكتاب في دورته الأولى بمشاركة 40 ناشرا (صور)

افتتحت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، واللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، فعاليات الدورة الأولى لمعرِض السويس للكتاب، والذي تُقِيمُه الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، بممشى أهل السويس، حيث تستمر الفعاليات حتى 8 سبتمبر المُقبل.

وزيرة الثقافة

وأشادت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، بالمستوى التنظيمي للمعرض، وما يشمله من إصدارات تغطي مناحي المعرفة المتعددة، وقالت وزيرة الثقافة: "إن الوزارة تسعى جاهدة من خلال معارض الكتاب بالمحافظات إلى نشر قيم القراءة والاطلاع وتأصيلها بالمجتمع، تفعيلًا لمنهجية الدولة المصرية لخلق جيل جديد تتحدد ملامحه وسماته انطلاقًا من القيم المعرفية البناءة، وإكسابه القدرة علي رفض ومجابهة أي أفكار هدامة".

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وأشارت إلى أن المعرض يُمثل أحد هذه الروافد التنويرية، بما يشمله من مئات العناوين بمجالات الثقافة المتعددة، وذلك لحث المواطنين ورواد المعرض على اقتناء الكتب، تشجيعًا للقراءة والمعرفة.

محافظ السويس

وقال اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس: "يُمثل هذا المعرض بالنسبة لمحافظة السويس، أهمية كبرى، كونه يتم تنظيمه للمرة الأولى بالمحافظة، بما يزخر به من كنوز معرفية، من شأنها الارتقاء بالمستوى المعرفي لأبناء المحافظة، والذين يمتلكون قدرًا كبيرًا من الإدراك لقيمة الثقافة".

وثمن محافظ السويس جهود وزارة الثقافة في إحداث حالة من الحراك الثقافي بالمحافظة، من خلال التوسع في إقامة الفعاليات الثقافية والفنية المتنوعة بمجالات السينما والمسرح والموسيقى وغيرها، فضلًا عن قرب الانتهاء من أعمال تطوير "قصر ثقافة السويس" الذي سيمثل انطلاقة قوية لإقامة مختلف الفعاليات، كمركز إشعاع ثقافي، لاكتشاف المواهب من أبناء المحافظة وتنميتها ودعمها، فضلًا عن استمرار القصر في احتضان العروض السينمائية لمبادرة "سينما الشعب"، وتقديم الخدمة الثقافية المتكاملة لأبناء المحافظة.

كما ثمن جهود التنسيق المشتركة بين الوزارة والمحافظة، فيما يتعلق بتسجيل "فن السمسمية" ضمن القائمة التمثيلية لعناصر التراث غير المادي بمنظمة اليونسكو، ضمن مساعي الحفاظ على مفردات التراث المصري.

هيئة الكتاب

وقال الدكتور أحمد بهي الدين: "إن هذا المعرض يأتي تجسيدًا لمساعي الهيئة إزاء تفعيل استراتيجية وزارة الثقافة، بالتوسع في إقامة معارض الكتب بالمحافظات، دعمًا لصناعة النشر، وزيادة لنسب التحصيل المعرفي من القراءة لدى الجمهور المصري، معربًا عن تفاؤله وثقته بأن يحقق المعرض الأهداف المرجوة منه، بما يشمله من إصدارات متنوعة، فضلًا عن تقديمها بأسعار مُخفضة تناسب مختلف الشرائح العمرية والمجتمعية، بالإضافة لمجموعة الفعاليات الثقافية والفنية لأهم رموز الفكر والإبداع في مصر، إلى جانب أنشطة المقدمة للطفل على مدار أيام المعرض".

معرض السويس للكتاب

جدير بالذكر أن معرض السويس للكتاب في دورته الأولى الحالية يُقام بممشي أهل السويس على مساحة مقدارها 1500 متر، ويستمر حتى 8 سبتمبر المُقبل، ويفتتح أبوابه يوميًا للجمهور من الرابعة عصرًا حتى الواحدة صباحًا، بمشاركة من 40 ناشرًا، تتنوع ما بين دور نشر خاصة، ومؤسسات صحفية، وقطاعات تابعة لوزارة الثقافة.

إلى جانب مكتبة مصر العامة، والتي تشارك بمكتبة متنقلة تقدم خدماتها الثقافية لجمهور المعرض.

كما يتضمن برنامجًا فنيًّا وثقافيًّا يُشارك فيه أكثر من 70 مثقفًا من خلال مجموعة من الندوات والفعاليات المختلفة على مدار أيام المعرض، وعددًا من الأنشطة المتخصصة المقدمة للطفل.