تأجيل دعوى تطالب بمشاركة مواطن في المباريات الودية للمنتخب

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل أولى جلسات نظر الدعوى المقامة من أيمن عبد الستار عبد السميع عبد الفتاح البالغ من العمر 52 عاما، والتى يطالب فيها بالمشاركة في المباريات الودية للمنتخب وكذلك الشباب، لجلسة 24 ديسمبر لإعلان اتحاد الكرة المصري وإحالتها لهيئة المفوضين.

الشباب والرياضة

حملت الدعوى رقم 70596 شق عاجل الجمعيات والاتحادات والأندية الرياضية والمنظمات الخاصة بالشباب.

وطالب أيمن الشهير بـ أيمن دوام بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع وبصفة مستعجلة الزامه بصفته بعرضه على المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم البرتغالي روي فيتوريا، وجهازه الفني المعاون، على أن يكون العرض من خلال فترة معاشه لا تقل عن عشرة أيام يقضيها الطالب مع المنتخب الأول، أو حتى منفردا وتجربته بإشراكه في مباراة ودية يمكن الحكم على مستواه.

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وأضاف مقيم الدعوى أن يكون ذلك بحضور لجنة فنية ثلاثية مكونة من خبراء كرة القدم في مصر مثل: طه إسماعيل، ومحسن صالح المدير الفني السابق لمنتخب مصر، وحسن شحاتة المدير الفني السابق لمنتخب مصر، ويتكفل الاتحاد المصري لكرة القدم بحضورهم وإلزام المعلن إليه بالمصاريف وأتعاب المحاماة.

