شوشة يصدق على تخفيض سن القبول لأولى ابتدائي شهرًا لأبناء الشيخ زويد

صدق اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، اليوم على تخفيض سن القبول للصف الأول الابتدائي شهرًا لأبناء مركز الشيخ زويد، وستة أشهر لمركزي الحسنة ونخل.



محافظ شمال سيناء يصدق على تخفيض سن القبول للصف الأول الإبتدائي شهرًا لأبناء مركز الشيخ زويد،وستة أشهر لمركزي الحسنة ونخل.

وقد أفاد السيد وكيل الوزارة بأنه وفقًا لتصديق معالي اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء سيتم التخفيض بسن القبول في هذه المراكز وذلك وفقًا للقواعد والتعليمات،على أن يتم قبول للطلاب من أهل هذه المراكز فقط والتي تنطبق عليهم القواعد والتعليمات المنظمة لذلك.







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كما صدق اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء، اليوم السبت على تخفيض درجات القبول لفصول الخدمات، والتعليم الخاص، ولمدارس التعليم الفني.





الثانوية العامة نظام الخدمات : نزول الدرجات من (190 درجة إلى 180 )

التعليم الخاص : نزول الدرجات من (170 درجة إلى 165 )

التعليم الفني كالآتي:

مدرسة الفنية المتقدمة نظام الخمس سنوات نزول الدرجات من (180 درجة إلى 175 )

مدرسة الصناعية المعمارية نزول الدرجات من (170 درجة إلى 165 )



مدرسة الشيخ زويد الصناعية نزول الدرجات من ( 180 درجة الي 175 )



مدرسة بئر العبد الصناعية نزول الدرجات من ( 180 درجة الي 175 )



مدرسة الشهيد محمود حسن الصناعية نزول الدرجات من ( 180 درجة إلي 175 )



مدرسة الشهيد إبراهيم محمد ابراهيم التجارية بنين نزول الدرجات من ( 160 درجة إلي 155 )



مدرسة بئر العبد التجارية المشتركة نزول الدرجات من ( 160 درجة الي 155 )



مدرسة اللواء هشام شاهين التجارية بنات نزول الدرجات من ( 190 درجة الي 183 )

