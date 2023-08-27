باللعب وتوزيع الهدايا، عايدة الأيوبي في زيارة مبهجة لأطفال مستشفى الناس (صور)

أجرت الفنانة عايدة الأيوبي زيارة إنسانية للأطفال من مرضى القلب بمستشفى الناس الخيري لعلاج أمراض القلب والجهاز الهضمي بالمجان في إطار حرصها على تقديم الدعم المعنوي للمرضى ورسم البسمة على وشوشهم.

وفي لفتة إنسانية منها قامت الفنانة عايدة الأيوبي باللعب مع الأطفال في غرفة الألعاب بوحدة الإقامة والتي خصصت للترفيه عنهم في رحلة علاجهم، فضلا عن قيامها بتوزيع هدايا على المرضي بغرف الإقامة والعيادات الخارجية والتقاط صور تذكارية معهم برفقة فريق التمريض المصاحب لهم في جو حافل بالتفاؤل والبهجة، مؤكدة على حرصها على التواجد بين الأطفال وعيادتهم كذلك حبها لتقديم أغنيات تعطي دافعا وأملا للمرضى.

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وحرصت عايدة الأيوبى خلال جولتها على الدخول إلى الأقسام المختلفة بالمستشفى كوحدة القسطرة التى تحتوى ضمن غرفها على واحدة من أحدث الغرف بنظام الـ HYBRID وهي الأولى من نوعها في الشرق الأوسط حيث يمكن تحويلها من قسطرة إلى عمليات قلب مفتوح أو العكس حسب حالة المريض، فضلا عن تفقدها لغرفة الاجتماعات الخاصة بالورش التدريبية للطاقم الطبي والتمريض، كما قامت الأيوبي بزيارة عدد من الأقسام الخدمية أبرزها المطبخ الحائز على شهادة الأيزو في جودة الغذاء، بالإضافة إلى وحدة التحكم المتطورة.

يشار إلى أن الفنانة عايدة الأيوبي شاركت مؤخرا في فيلم 5 جولات من بطولة ماجد المصري وآدم شرقاوي، نور النبوي، داليا شوقي، مصطفى درويش، مطرب الراب أرسينك، لطيفة فهمي، سالي رشاد سيناريو وحوار محمد عبد المعطي وإخراج مازن أشرف.

الجدير بالذكر أن مستشفى الناس غير هادفة للربح، وقامت منذ افتتاحها عام 2019 بتقديم ما يقرب من 303.322 خدمة طبية لـ 9.860 مريض ما بين جراحات وقسطرة وخدمات تشخيصية وزيارات بالعيادات الخارجية بخدمة عالية الجودة لجميع المرضى من كل أنحاء مصر، حيث تفتح أبوابها لكل مرضى القلب وكذلك الجهاز الهضمي وتقوم بعلاجهم بأحدث الطرق الطبية ووفقًا لآخر المعايير والضوابط لهذه الأمراض عالميًا.