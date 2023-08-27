​​​​​​مقتل عامل وإصابة شقيقته بسبب خلافات على تقسيم الميراث بأسيوط

لقي عامل مصرعه وأصيبت شقيقته بوابل من الرصاص إثر خلافات على تقسيم الميراث مع نجلى عمتهما في أسيوط وتمكن قطاع الامن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية من ضبط المتهمين.

تلقى مركز شرطة أسيوط بمديرية أمن أسيوط بلاغا بمقتل أحد الأشخاص - مقيم بدائرة المركز إثر إصابته بطلق نارى وإصابة شقيقته بطلقات نارية متفرقة بالجسم.

وبسؤال الـمُصابة اتهمت (نجلى عمتها - مقيمان بذات العنوان ) بالتعدى عليهما بسلاح نارى كان بحوزتهما، مما أدى لوفاة شقيقها وحدوث إصابتها المنوه عنها وذلك إثر مشادة كلامية بين المتهمين وشقيقها بسبب خلافات على الميراث.

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وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وبحوزتهما (2 بندقية آلية وعدد من الطلقات النارية).

وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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