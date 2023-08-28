الإثنين 28 أغسطس 2023
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سياسة

قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ضوابط ترخيص وحدات الطعام المتنقلة

المشروعات الصغيرة
المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، فيتو

قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حدد قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر عن ضوابط تشغيل وترخيص وحدات الطعام المتنقلة وفقا لهذا القانون.

وتنص المادة (55) مع عدم الإخلال بالقانون رقم 92 لسنة 2018 بتنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة، يكون الترخيص بشغل الأماكن للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في الأماكن التي تخصصها الأحياء وغيرها من الجهات الحكومية لتوزيع السلع، بمقابل رمزي لا يجاوز نصف المقابل المحدد لشغل تلك الأماكن.

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قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة

وحددت المادة (39) من قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر الجهات التي تصدر الموافقات والتصاريح والتراخيص.

ولجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة أن يُنشئ فى مكاتبه وفروعه أو في الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أو بفروعها بالمحافظات.

وحدات تسمى “وحدات تقديم الخدمات للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر”، تتولى إصدار الموافقات والتصاريح وتراخيص التشغيل والبطاقات وإجراءات التسجيل التي تفرضها التشريعات واللازمة لممارسة نشاطها.

قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة

ويجوز لهذه الوحدات تقديم أى خدمات أخرى لازمة للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون بالاتفاق مع الجهات المختصة وفقا للتشريعات النافذة، وذلك على النحو المبين بالمادتين (40) و(41) من هذا القانون.

 

المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر

وحددت المادة (33) من قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر عددا من الشروط للاستفادة من برامج الحوافز وفقا للقانون.

لأغراض إتاحة مصادر تمويل متنوعة لمشروعات ريادة الأعمال الخاضعة لأحكام هذا القانون، يضع مجلس الإدارة برامج لمنح حوافز نقدية لصناديق الاستثمار والشركات التي يكون من بين أغراضها تمويل المشروعات، ويستحق هذا الحافز عند تصرفها فى كل أسهمها أو حصصها فى هذه المشروعات، وذلك وفقًا للقواعد والحدود والضوابط التي يُقرها مجلس الإدارة.

قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتكون هذه البرامج فى حدود ما يتم تخصيصه في الموازنة العامة من موارد مالية وفقًا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة (24) من هذا القانون.

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