الأحد 27 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
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محافظات

منصة أيادي مصر تبدأ أولى معارضها لتسويق منتجات أصحاب الحرف اليدوية بالأقصر

جانب من تسويق منتجات
جانب من تسويق منتجات أيادي مصر بالأقصر، فيتو

بدأت أعمال ترويج المنتجات الخاصة بالسيدات والفتيات المتدربات ضمن خطة عمل المنصة داخل محافظة الأقصر وتنظيم أول معرض لتسويق تلك المنتجات بالتعاون مع النادي الأهلي بالأقصر بعدد 20 سيدة وفتاة من الحرفيات المتميزات في العمل اليدوي بالمحافظة واللواتي تم تدريبهن على أيدي متخصصات داخل المنصة.

جاء ذلك بناء على تكليفات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، وتحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وتوجيهات الدكتورة مريم سراج الدين مدير مشروع أيادي مصر بوزارة التنمية المحلية، وبرئاسة نجوى علي النوبي رئيس منصة أيادي مصر بديوان عام محافظة الأقصر.

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ومن جانبها، أوضحت نجوى النوبي رئيس المنصة، أن هذه هي المرة الأولى التي تشترك فيها المنصة مع أحد الأندية الرياضية بالأقصر وهو النادي الأهلي، حيث يتم تنفيذ 3 ورش عمل على هامش هذا المعرض تنظمها المنصة وهي التسويق الرقمي مع المدربة ريهام رضوان، وورشة عمل المكرمية مع المدربة رشا محمد، وورشة عمل لتصنيع الريزن مع المدربة ضحى الشاطر.

كما أكد ياسر عبد العال مدير النادي الأهلي أن النادي يفتح أبوابه لجميع السيدات والفتيات الحرفيات وذلك من أجل مساعدتهن على النهوض اقتصاديا داخل المجتمع المحلي، مشيرًا إلى أن هذه المنتجات يجب أن تغزو الأسواق الأوروبية والعالمية من جودتها ومتانتها.

جدير بالذكر أن زوار المعرض أكدوا أن هذا المعرض ينظم لأول مرة داخل النادي وأن أسعاره فى متناول الجميع وأنهم يطالبون إدارة النادي بتكرار هذا النوع من المعارض لأنه يلبي احتياجاتهم الأساسية والأسرية.

ويمكن للعاملين في مجال المهن اليدوية والحرفية الاشتراك بكل سهولة على منصة أيادي مصر من خلال الدخول على الرابط: http://ayadymisr.com/.

ويستطيع العاملين في الصناعات الحرفية في المحافظات والقرى والمراكز أن ينضموا إلى المنصة من خلال المنسقين المحليين بالمحافظات وبالتعاون مع شركة أسواق مصر التي تتولى توفير خدمات التحصيل والتوريد وبإشراف الوحدة الفرعية للمحافظة.

ويمكن لأي سيدة أو شاب  يعملون في مجال الصناعات اليدوية والحرفية، الاشتراك في منصة أيادي مصر والتمتع بالمميزات التي تقدمها المنصة حيث يمكن من خلال هذه المنصة فتح متجر خاص باسمها، وستتمكن من رفع صور منتجاتها وتوصيفها وعرض أسعارها والبيع بشكل مباشر وتحصيل الثمن إلكترونيا.

كما توفر منصة أيادي مصر خدمة نقل وشحن المنتجات وتوصيلها للمشتركين وتحصيل أثمانها وإيداعها في الحساب البنكي للبائع أو الحساب المربوط على كارت ميزة.

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الأقصر محافظة الأقصر فيتو النادي الأهلي ايادى مصر محافظ الأقصر

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