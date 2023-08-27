الأحد 27 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

محافظ أسيوط: اختيار 18 مشروعا في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

لقاء محافظ أسيوط،
لقاء محافظ أسيوط، فيتو

التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، أعضاء اللجنة التنفيذية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في دورتها الثانية، لمتابعة الموقف التنفيذي لنسب المشاركة في المنصة الإلكترونية للمبادرة والمشروعات المقدمة في كل فئة من الفئات الست.

ووجه المحافظ بضرورة بحث المواطنين وأصحاب المصلحة وكافة الجهات التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني وممثلي الشركات على سرعة التقديم في المبادرة قبل غلق باب التقديم في 1 سبتمبر 2023 وذلك تنفيذًا لقرار الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتفعيل "المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية" في محافظات الجمهورية والمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في إطار فعاليات المبادرة التي اطلقتها الحكومة المصرية ضمن الجهود الرامية لتحقيق التنمية المستدامة في سياق تنفيذ رؤية مصر 2030 من خلال الحفاظ على البيئة لتحسين نوعية الحياة ومراعاة حقوق الأجيال القادمة وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 تحت رعاية ودعم الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

 

المبادرة الوطنية للمشروعات الذكية 

 

 جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقد بديوان عام المحافظة بحضور محمد بشير مدير المكتب الفني للمحافظة ومقرر اللجنة التنفيذية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بالمحافظة وحسام صلاح مدير عام جهاز شئون البيئة بالمحافظة ومجدي نجيب وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة ومحمود فوزي مدير إدارة الإعلام بالمحافظة وهاجر محمد كمال عضو بمكتب الإعلام وعبدالباقي سيد مسئول المتابعة بإدارة الأزمات وعنتر محمود مدير إدارة البيئة بالمحافظة ورجب محمود مدير إدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة ونسمات على محمد مدير تنفيذى جمعية الطفولة والتنمية بالمحافظة (أعضاء اللجنة التنفيذية للمبادرة). 

 


وتم خلال اللقاء استعراض نسب المشاركة في المنصة الالكترونية للمبادرة والمشروعات المقدمة في كل فئة من الفئات والمشروعات المكتملة والمشروعات الجاري استكمالها بالتنسيق مع أصحابها قبل غلق باب التقدم في 1 سبتمبر 2023.

 


ووجه محافظ أسيوط أعضاء اللجنة التنفيذية بضرورة حشد الجهود بالتنسيق مع كافة الأجهزة التنفيذية لسرعة التقدم في المبادرة للاستفادة من الجوائز المقدمة للفائزين والتي تتمثل في جوائز مالية مقدمة من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وتكريم للمشروعات الفائزة على مستوى المحافظة.

 

اختيار 18 مشروع 


كما طالب المحافظ أعضاء اللجنة بضورة التنسيق مع كافة الجهات المعنية والاستعانة بخبراء وأكاديميين وممثلي الجامعات لتكثيف الفعاليات وبرامج التوعية بأهمية المشاركة في المبادرة وإنجاز مهام المبادرة بما يعزز جهود الدولة للتحول الرقمي مشيرًا إلى أن المبادرة التي اطلقتها الحكومة تعتبر مبادرة رائدة في مجال التنمية المستدامة والذكية والتعامل مع البعد البيئي وآثار التغيرات المناخية وذلك من خلال وضع خريطة للمشروعات الخضراء والذكية وربطها بجهات التمويل وجذب الاستثمارات اللازمة له.

كما وجه بضرورة مراعاة معايير التقييم للمشروعات المقدمة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بدورتها الثانية بناء على خطاب السفير هشام بدر المنسق العام ورئيس اللجنة التنظيمية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية والخاص بإختيار 18 مشروعًا بدلًا من ست مشروعات على مستوى المحافظة من المشروعات الخضراء ذكية يتحقق من خلالها تلك الرؤى من خلال لجنة تنفيذية تم تشكيلها على مستوى المحافظة وفقًا لمعايير اختيار المشروعات الخضراء الذكية حيث تنقسم تلك المشروعات إلى 6 فئات هي "المشروعات كبيرة الحجم والمشروعات المتوسطة والمشروعات المحلية الصغيرة خاصة المرتبطة بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة والمشروعات المقدمة من الشركات الناشئة والمشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة والمبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح".

 

محافظ أسيوط يناشد المواطنين بالتقديم فى مبادرة المشروعات الخضراء

المنسق العام للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية يستعرض آليات المشاركة بفئة المرأة


يذكر أن تقديم المشروعات والمشاركة في المبادرة يتم من خلال التسجيل بالموقع الالكتروني لها(http://www.sgg.eg) وتلقى استفسارات المواطنين والرد عليها من خلال اللجنة التنفيذية للمبادرة بالمحافظة ومقررها "محمد بشير" مدير المكتب الفني للمحافظ على أن يتم الإعلان عن أية تفاصيل للمبادرة أو منشورات التوعية على الصفحة الرسمية لمحافظة أسيوط على موقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك (https://www.facebook.com/assioutgovernorate).

Advertisements

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

أسيوط الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ الدكتور مصطفى مدبولي الرئيس عبدالفتاح السيسي اللجنة التنفيذية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء تغير المناخ 2050 عصام سعد محافظ أسيوط محافظ أسيوط

مواد متعلقة

تخفيض درجات القبول بمدارس الثانوي الفني بأسيوط حسب الكثافة الاستيعابية

إنشاء مدفن صحي ومصنع معالجة للمخلفات الصلبة على مساحة 50 فدانا بمركز أسيوط

رفع 850 طن مخلفات طرق خلال حملات نظافة بـ 6 مراكز بأسيوط

إجراء 43 عملية مجانية بمستشفيات أسيوط ضمن مبادرة 100 يوم صحة

تحرير 27 محضرا خلال حملة مكبرة لرفع الإشغالات في أسيوط

محافظ أسيوط يناقش تنفيذ 146 مشروعا في قطاع الكهرباء

ضبط أجولة دقيق مدعم وكمية من النخالة الناعمة في حملة تموينية بأسيوط

ندوات إرشادية للحفاظ على الماشية في أسيوط

الأكثر قراءة

نجيب ساويرس يكشف حجم ثروته مقارنة بأموال محمد صلاح

تقارير: زوجة ستيف هارفي تخونه مع حارسه الشخصي والطباخ

صفحة ليفربول تثير الجدل بشأن اقتراب محمد صلاح من اتحاد جدة

مقطع فيديو يشعل التكهنات حول وفاة قائد فاجنر

تصوير فيلم "شمس الزناتي.. البداية" في السعودية

أوسوريو يتمسك باستمرار أحمد زكي مع الزمالك

مواطن ليبي يرخص دبابة، حقيقة الصورة المتداولة على مواقع التواصل في بلد المختار

الأهلي، كواليس مكالمة مارسيل كولر وفيتوريا

Advertisements

منوعات

المزيد

ذوبان الجليد في إيطاليا يهدد بكارثة بيئية

توقعات الأبراج اليومية وحظك اليوم الأحد 27-8-2023 أبراج الأسد والسرطان والعذراء

الفئران تغزو العاصمة الإيطالية وقرار حكومي للتخلص منها

ترامب يحصد 7.5 مليون دولار لحملته من "صورته الجنائية"

المزيد

خدمات

المزيد

ارتفاع تأخيرات القطارات على الوجهين البحري والقبلي

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري ببداية تعاملات اليوم الأحد 27 أغسطس 2023

أسعار العملات العربية والأجنبية مساء اليوم السبت 26-8-2023 في مصر

سعر الريال السعودي مساء اليوم السبت 26-8-2023 في مصر

المزيد

انفوجراف

مياه فوكوشيما.. صراع الإشعاع النووي يشعل الصراع بين الصين واليابان (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مفتي الجمهورية: دور علماء الأمة تبليغ الناس صحيح الدين وبيان الحكم الشرعي

تفسير حلم شيب الشعر في المنام وعلاقته بالخلافات الزوجية وخيانة الزوج

ما حكم إلقاء السلام عند دخول المسجد وما حكم الرد عليه؟.. لجنة الفتوى تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية