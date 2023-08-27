الأحد 27 أغسطس 2023
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محافظات

تخفيض درجات القبول بمدارس الثانوي الفني بأسيوط حسب الكثافة الاستيعابية

لقاء محافظ أسيوط
لقاء محافظ أسيوط بالقيادات التعليمية، فيتو

وافق اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، أمس السبت،على تخفيض درجات القبول بالصف الأول الثانوى الفنى بمختلف فروعه؛ "زراعي – صناعي – تجاري - فندقي"، للعام الدراسي 2023 /2024، وفقا لقرار اللجنة المشكلة بالتعليم الفني بالمحافظة.

 ويتم القبول من الأعلى مجموعا حسب القوة الاستيعابية بكل مدرسة، مع الالتزام بعدد الطلاب المحدد بكل فصل، ودون التقيد بالإدارة التعليمية للطالب، وذلك تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب، على ضوء المؤشرات العامة لنتيجة الشهادة الإعدادية.

 جاء ذلك خلال لقائه عبد العزيز زنار وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، ومحمد النمر مدير عام التعليم الفنى بالمحافظة، وعماد محمود مدير ادارة التعليم الثانوي، ومحمد السنباطي مدير إدارة التعليم الصناعي، وهدى مصطفى مدير إدارة التعليم التجاري، ونبيل رزق مدير إدارة التعليم الزراعي.

 

لجنة مسئولة عن التنسيق 

وأشار محافظ أسيوط إلى أنه تم تشكيل لجنة مسئولة عن التنسيق بكل مدرسة تحت مسئولية إدارة المدرسة لاستيعاب الطلاب حسب القوة الاستيعابية للمدرسة وعدد الفصول المتاحة لقبول طلاب الصف الأول لهذا العام 2023 – 2024 م؛ تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب وتحقيق العدالة والمساواة التعليمية، وإتاحة الفرصة أمامهم للالتحاق بالتعليم الثانوى الفنى، وفقا للحد الأدنى لدرجات القبول بعد تخفيضها وفقا لقرار اللجنة.

الحد الأدنى للقبول 

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم إلى أنه بالنسبة للحد الأدنى للقبول بمدارس إدارة أسيوط التعليمية، فتمثلت فى مدرسة عبد المنعم رياض التجارية، حيث بلغ الحد الأدنى للقبول 200 للبنين والبنات، وتقبل 400 طالب وطالبة من الأعلى درجات.

 وبالنسبة لمدرسة أسيوط الثانوية التجارية بنات 180 درجة للبنات، وحسب الكثافة التى تقررها المدرسة، وأسيوط الثانوية التجارية بنين 180 درجة للبنين، وتقبل 450 طالبا من الأعلى درجات.

 وبالنسبة لإدارة ديروط التعليمية فتقبل مدرسة ديروط الصناعية بنين 200 درجة ومدرسة طوسون أبوجبل الصناعية 215 درجة وفصول صنبو الثانوية التجارية 155 درجة وديروط الثانوية التجارية 170 درجة للبنين والبنات وحسب الكثافة التى تقررها إدارة المدرسة. 

إدارة القوصية التعليمية

وبالنسبة لإدارة القوصية التعليمية فتقبل مدرسة المنشأة الثانوية الصناعية 200 درجة للبنين والبنات والقوصية الثانوية التجارية 170 درجة للبنين والبنات، وأحمد شوقي الثانوية التجارية 170 درجة للبنين والبنات، ودير القصير الثانوية التجارية 170 درجة للبنين والبنات، والمنشاة الثانوية التجارية 155 درجة للبنات وحسب الكثافة التى تقررها إدارة المدرسة.

وبالنسبة لإدارة منفلوط التعليمية فتقبل مدرسة منفلوط الثانوية التجارية، ومدرسة بني عدي الثانوية التجارية والعزية الثانوية التجارية 155 درجة للبنين والبنات، ومدرسة الحواتكة الثانوية التجارية 155 للبنات فقط وحسب الكثافة التى تقررها إدارة المدرسة.

إدارة ساحل سليم التعليمية

 وبالنسبة لإدارة ساحل سليم التعليمية فتقبل مدرسة ساحل سليم التجارية 165 درجة للبنين والبنات.

 وبالنسبة لإدارة البدارى التعليمية فتقبل مدرسة البدارى الثانوية الصناعية 200 درجة للبنين والبنات، ومدرسة البدارى الثانوية التجارية 170 درجة للبنين والبنات، ومدرسة العقال الثانوية التجارية 170 درجة، والزهرى التجارية المشتركة 170 درجة.

 وبالنسبة لإدارة أبوتيج فتقبل مدرسة أبو تيج الصناعية بنين 195 درجة، وأبوتيج النسيجية بنات 195 درجة وأبوتيج الثانوية التجارية 170 درجة للبنين والبنات وتقبل 600 طالب وطالبة من الأعلى درجات. 

إدارة الغنايم التعليمية

وبالنسبة لإدارة الغنايم فتقبل مدرسة الغنايم التجارية المشتركة 175 درجة للبنين والبنات.

 وبالنسبة لإدارة أبنوب التعليمية فتقبل مدرسة أبنوب الثانوية التجارية 170 درجة، وتقبل 800 طالب وطالبة من الأعلى مجموعا.

 وبالنسبة لإدارة الفتح التعليمية فتقبل مدرسة الشهيد عبد الرحيم سيد عمر 165 درجة للبنين والبنات، والواسطى الثانوية التجارية 155 درجة للبنات وحسب الكثافة التي تقرها إدارة المدرسة.

 

محافظ أسيوط يعتمد تنسيق القبول بمدارس الثانوي الفني

 

الالتزام بدرجات الحد الأدنى للقبول

من جانبه، أوضح محمد النمر مدير عام التعليم الفنى بالمحافظة، أنه مع الالتزام بدرجات الحد الأدنى للقبول فإنه فى حالة ما إذا زادت الكثافة الطلابية بالمدرسة عن القوة الاستيعابية للمدرسة بعد النزول بالمجموع يتم عمل تنسيق الطلاب وفق المجموع الأعلى والأصغر سنًا، مع تحمل ادارة كل مدرسة المسئولية كاملة تجاه التنسيق الداخلى بما لا يؤثر على الصالح العام والعملية التعليمية.
يذكر أن محافظ أسيوط قد اعتمد - في وقت سابق في 14 يونيو الماضي - نتيجة شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي (الشهادة الإعدادية) للعام الدراسى 2022/ 2023 (الدور الأول) بنسبة نجاح للطلاب النظاميين والمنازل 77.53%، بينما اعتمد - فى 7 أغسطس من الشهر الجارى - نتيجة امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية 2022/2023 بنسبة نجاح 59.4 % للعامة و89.52 % للمهنية.

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