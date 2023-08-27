الأحد 27 أغسطس 2023
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محافظات

مديرية الصحة بالأقصر تطلق حملة توعية ضد أمراض الصيف

حملة 100 يوم صحة،
حملة 100 يوم صحة، فيتو

أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الأقصر بقيادة الدكتور طاهر أيوب وكيل وزارة الصحة بالمحافظة عن التوعية ضد أمراض الصيف وهي الإجهاد الحراري، وضربات الشمس والتسممات الغذائية وأمراض الإسهال والأمراض المنقولة بواسطة البعوض .

وذلك في إطار حملة 100 يوم صحة برعاية فخامة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي وتوجيهات الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، بشأن ضرورة اتخاذ كافة التدابير الوقائية لمنع او تقليل حدوث أمراض الصيف، والأمراض التي تنتقل عن طريق تلوث الطعام والشراب، وكذلك الحشرات الناقلة للأمراض مثل الذباب والبعوض.

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وأضاف الدكتور طاهر أيوب وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، أنه يجب إتباع عدة خطوات منها يجب الإبتعاد عن أشعة الشمس وارتداء ملابس قطنية، والامتناع عن الخروج وقت الذروة لعدم التعرض لحروق الشمس، وتناول السوائل بكثرة مثل الماء والفواكه الصيفية، وتجنب لدغات البعوض وتقليل فرص تواجدها.

وكذا إستعمال سلك ضيق النسيج على النوافذ،و ارتداء الملابس طويلة الأكمام، واستعمال المبيدات الحشرية الآمنة، واستخدام الأجهزة والمستحضرات الكيميائية طاردة الناموس، منوها إلى تجنب تناول الطعام من الباعة الجائلين، والاهتمام بالنظافة الشخصية ونظافة الأسطح باستمرار وغسيل الخضروات والفواكه جيدا.

وايضا تغطية خزانات المياه المنزلية بإحكام، وتفريغها، وتنظيفها أسبوعيا
استعمال الخزانات البلاستيكية والتخلص من الخزانات المعدنية المتهالكة، والتخلص من القمامة أولا بأول في الحاويات الخاصة مع تغطيتها،والنظافة المستمرة لمياه حمامات السباحة وتغييرها باستمرار
التخلص الدوري من أي مياه راكدة سواء داخل المنازل او خارجها.

واكد انه يجب التعامل مع الأعراض المرضية بعد التعرض للدغات البعوض فعند الشعور بأعراض مرضية مثل الحرارة أو الصداع أو الآلام العضلية ينصح باستخدام مسكنات الباراسيتامول والابتعاد عن المسكنات التي تحتوي على الإسبرين أو الايبوبروفين، وشرب السوائل
باستمرار، والراحة في حال زيادة حدة الأعراض يتم التوجه إلى أقرب منشأة طبية حكومية لتلقي العلاج المناسب، ويجب عدم استعمال المضادات الحيوية بجميع أنواعها إلا عن طريق التوصية الطبية بواسطة المختصين فقط.

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