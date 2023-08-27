تفاصيل طلب أمام لجان الشيوخ للاستفادة من المخلفات

تناول مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال دور الانعقاد الثالث، ملف إعادة تدوير المخلفات وسبل الاستفادة منها على النحو الأمثل، لتكون مصدرا من الطاقة من ناحية، ولتقليل الأضرار الناجمة عنها من ناحية أخرى.

سياسة الحكومة لتعزيز الاقتصاد الدائري

وأحال المجلس، للجان النوعية المختصة طلب مناقشة عامة، بشأن سياسة الحكومة لتعزيز الاقتصاد الدائري بما يحقق الاستفادة القصوى من جميع الموارد الطبيعية وتقليل الهدر والنفايات.

العالم يواجه أزمة اقتصادية متعددة الأبعاد ومتنوعة الجوانب

وتضمن طلب المناقشة العامة الإشارة إلى أن العالم يواجه أزمة اقتصادية متعددة الأبعاد ومتنوعة الجوانب، تحمل تأثيرات عدة وتداعيات عديدة على اقتصاديات مختلف دولة، ومن بينها مصر، بما يستوجب البحث عن رؤى جديدة وأفكار متطورة تمكن الدولة المصرية من مجابهة أزمتها الاقتصادية، منعا لتفاقمها وسعيا إلى استكمال خططها التنموية التي تستهدف رفاهية المواطن المصري، وتحقيق طموحاته وتحسين أوضاعه المعيشية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة له.

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خفض الاستهلاك والنفايات والانبعاثات

وكشف طلب المناقشة العامة أن الحديث عن الاقتصاد الدائري، ظهر في منتصف سبعينات القرن الماضي، حينما طرحته سويسرا كنموذج اقتصادي تنموي يستهدف تقليل المهدر من المواد والسلع والطاقة، والاستفادة منها قدر الإمكان، بحيث يتم خفض الاستهلاك والنفايات والانبعاثات.

تقليل الانبعاثات والنفايات

وجاء في طلب المناقشة أيضا، أن تقليل الانبعاثات والنفايات، عن طريق تبسيط العمليات وسلاسل الإمداد، والسعي إلى إطالة عمر المنتجات في مرحلة الاستخدام، من خلال الحفاظ على قيمتها، عبر عملية إعادة التدوير كأفضل خيار لإعادة الاستخدام.

وتضمن الطلب الذي أحاله رئيس مجلس الشيوخ، إلى لجنة الطاقة والبيئة، أن هذا النمط الاقتصادي يقوم بإعادة تنظيم عمليتي الإنتاج والاستهلاك حول أربعة عناصر رئيسية وهي: إعادة تصميم سلاسل التوريد، والابتكار وتطوير التكنولوجيا، والتغيير في سلوك المستهلكين، وكذلك التغيير في السياسات والتنظيمات المتبعة.

ومن الجدير بالذكر أن الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أعلنت خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أثناء مناقشة هذا الطلب، استحداث وحدة للاستثمار البيئي والمناخي، تستهدف الترويج للاستثمار في مجال البيئة.

وأكدت وزيرة البيئة، أن الهدف من هذه الوحدة هو الترويج للاستثمار في إعادة تدوير المخلفات، والسياحة البيئية والمحميات، وكذلك متابعة المصانع التي تتوافق مع الاشتراطات البيئة.

كما أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن وزارة البيئة تقوم بدور محوري في ملف الاقتصاد الدائري، من خلال التوسع في مشروعات إعادة تدوير المخلفات على مستوى الجمهورية.