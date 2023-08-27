الأحد 27 أغسطس 2023
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اقتصاد

سعر جرام الذهب، المؤشر العالمي اليوم الأحد 27-8-2023

مؤشر الذهب،فيتو
مؤشر الذهب،فيتو

المؤشر العالمي للذهب، يشهد الذهب استقرارا فى حركة المؤشرات، وينعكس هذا على السوق المحلى ليشهد استقرارا لحظيا في  سعر الجرام ببداية تعاملات اليوم الأحد، ويمكن القول إن الذهب يعد ملاذا آمنا لأصحاب المحافظ الاستثمارية، وأداة استثمارية قوية بالإضافة لسندات الدولار والعقارات والتداول في البورصة بلا شك.

مؤشر الذهب، فيتو 

 

مؤشرات الذهب في البورصة المصرية 

وجاءت أسعار الذهب اليوم كالتالي: بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في السوق المحلي 2572 جنيها  للشراء، ويمكن القول إن السعر الاسترشادي لـسعر جرام الذهب اليوم هو معيار ومقياس لحركة تداولات الذهب يوميًّا بالأسواق، والمنشور على موقع البورصة المصرية وعلى حسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية يمكن تحديد سعر الجرام، وبحسب السعر المتاح على موقع البورصة المصرية، فإن السعر المتاح للشراء لعيار 24 يمكنك معرفته يوميًّا من خلال الموقع الرسمي للبورصة المصرية باستثناء يومي العطلات، الجمعة والسبت  من  هنـــــــــا

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التحليل الفنى للذهب 

حالة من الاستقرار في مؤشر الذهب العالمي ليثبت عند المستوى 1943.30 دولار للأونصة الواحدة، وهذا بعدما جاء السعر للأونصة الواحدة هابطا من المستوى 1990 دولارا للأونصة الواحدة كما أن هناك هبوطا من السعر العالمي حاليا في تلك الفترة بعد استمرار رفع سعر الفائدة الأمريكية، مشيرا إلى أن الذهب في اتجاه هبوط منذ 8 أسابيع والهدف التالي هو 1960 نقطة لعقود فيوتشرز للذهب ولكن مع ذلك هناك مقاومة عنيفة لهذا السعر.

 

الذهب، فيتو 

ماذا تعرف عن الذهب المتداول حول العالم ؟ 

ما يقرب من 75٪ من الذهب المتداول اليوم تم استخراجه منذ عام 1910 بالرجوع إلى بيانات مجلس الذهب العالمي فإن إجمالي كمية الذهب المستخرج في العالم حوالي 190 ألف طن، ويمكن تمثيل الكمية بمكعب بطول ضلع يبلغ حوالي 21 مترًا؛ وبلغ احتياطي الذهب 54 ألف طن، وإذا كان سعر أونصة الواحدة حوالي 1.5 دولار أمريكي، فيعادل إجمالي قيمة التعدين حوالي 9 تريليونات دولار أمريكي، وهو ما يمثل 40٪ من تجارة الذهب الحالية التي نشأت في القارة السمراء القديمة أفريقيا، وبلغ إنتاجها ذروته عام 1970، حوالي 1480 طنًا، أي ما يعادل 79٪ من موارد الذهب العالمية.

 

 

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