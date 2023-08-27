إيرادات السينما، العميل صفر يحافظ على القمة وتاج في المؤخرة

تراجعت إيرادات السينما المصرية كما هي عادتها مع نهاية كل أجازة أسبوعية، وحققت 10 أفلام مصرية تعرض حاليًا إيرادات إجمالية أمس السبت بلغت 2 مليون و771 ألف جنيه.

أفلام القمة

جاء على رأس تلك الأفلام فيلم “العميل صفر” للفنان أكرم حسني، والذي حافظ على المركز الأول منذ بداية عرضه في السينمات، حيث جمع بالأمس مليون و228 ألف جنيه.

وجاء خلفه فيلم “وش في وش” الذي يحتل المركز الثاني هو الأخر منذ بداية عرضه في السينمات، حيث نجح الفيلم في جمع 888 ألف جنيه.

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فيلم “العميل صفر” من بطولة أكرم حسني، بيومي فؤاد، أسماء أبو اليزيد، مصطفى غريب، منذر رياحنة، فاطمة البنوي، فيدرا، أيمن طعمة، إسماعيل فرغلي، وأيمن الشيوي. الفيلم فكرة أكرم حسني، وسيناريو وحوار وائل عبد الله، ومن إنتاج لؤي عبد الله وإخراج كريم العدل.

أما فيلم “وش في وش” بطولة محمد ممدوح، أمينة خليل، بيومي فؤاد، أنوشكا، أسماء جلال، محمد شاهين، أحمد خالد صالح، سلوى محمد علي، سامي مغاوري، محمود الليثي، دنيا سامي، ومن كتابة وإخراج وليد الحلفاوي، ومن إنتاج شركة "سي سينما برودكشنز" هاني نجيب وأحمد فهمي.

المنطقة الدافئة

يستمر فيلم “بيت الروبي” في التفوق وزيادة رصيده الإجمالي من الإيرادات، حيث جمع بالأمس فقط 246 ألف جنية، ليقترب من تخطي حاجز الـ 126 مليون جنية كأعلى فيلم تحقيقًا للإيرادات في تاريخ السينما المصرية.

جاء بعده في المركز الرابع فيلم “ع الزيرو” الذي جمع 145 ألف جنية، وفي المركز الخامس فيلم “مرعي البريمو” بفارق قليل، حيث جمع 142 ألف جنية، يليهم في المركز السادس فيلم “مستر اكس” الذي حقق إيرادات بلغت 73 ألف جنية.



الهبوط

في أخر القائمة جاء أربعة أفلام حققت بشكل إجمالي أقل من 50 ألف جنية، كان أكثرها تحقيقًا للإيرادات فيلم “البعبع” الذي جمع بالأمس 23 ألف جنية، في المركز السابع، تلاه فيلم “5 جولات” الذي جنع 14 ألف جنية، وفي المركز التاسع جاء فيلم “البطة الصفرا” بمبلغ 4275 جنية، وفي المركز العاشر والأخير فيلم “تاج” الذي اكتفى بتحقيق 3756 جنية.