السبت 12 أغسطس 2023
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اقتصاد

التنمية الصناعية: 55% من المصانع الجديدة تساهم في توفير 25 مليار دولار

المصانع الجديدة،
المصانع الجديدة، فيتو

قال المهندس محمد عبد الكريم رئيس هيئة التنمية الصناعية إنه تم طرح أراض في 15 محافظة حوالي 790 قطعة أرض لتنفيذ مشروعات متنوعة.
 

رخص تشغيل المصانع

وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "علي مسئوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى بقناة "صدى البلد": تم منح رخص تشغيل لأكثر من 7 اَلاف مصنع علي مستوي الجمهورية
 

استثمارات المصانع الجديدة

ولفت إلى أن معظم رخص المصانع الخاصة بالسلع الغذائية بالإخطار وتستغرق 5 أيام فقط، مشيرًا الي تنفيذ 565 مشورع في القطاعات الصناعية المختلفة بإستثمارات 57 مليار جنيه، ونعمل علي توفير فرص تشغيل كثيرة والقضاء علي الفجوة الاستيرادية.

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القيمة المضافة للمصانع الجديدة

وأكد أن 55% من المصانع الجديدة تساهم في توفير 25 مليار دولار.

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التنمية الصناعية: الانتهاء من متأخرات الرخص والسجلات الصناعية بنسبة 94%

 

في وقت سابق، وجه رئيس هيئة التنمية الصناعية المهندس محمد عبد الكريم الدعوة للمستثمرين الذين لم يستخرجوا رخص وسجلات صناعية لسرعة التوجه للهيئة لاستخراج التراخيص، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من متأخرات الرخص والسجلات الصناعية بنسبة 94%.

جاء ذلك خلال فعاليات الدورة الثانية لمؤتمر ومعرض  الأعمال الخضراء والذى تنظمه منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" - تحت عنوان مشروع النمو الأخضر الشامل بمصر"بمشاركة عدد من الجهات الحكومية و70 عارض و300 شركة وبنوك ومستثمرين وجهات عامة.

 

عمليات الرقمنة والفواتير الالكترونية

 

وأشار إلى أنه مع اتجاه الدولة إلى عمليات الرقمنة والفواتير الالكترونية لن يتم السماح بأي طرق غير رسمية منوها بأن الهيئة في اطار التسهيلات على مستثمري الصعيد عملت على تجديد الرخص كل 3 سنوات بدلا من الترخيص السنوي كذلك يوجد رخص في بعض الصناعات كل 5 سنوات.


ودعا  أصحاب المشروعات للاستفادة من الأراضي الصناعية التى توفرها الهيئة وكذلك المجمعات الصناعية المنتشرة في مختلف محافظات مصر.

 

توفير الأراضي الصناعية للمستثمرين


وأشار عبد الكريم إلى أن الهيئة تقوم بتوفير الأراضي الصناعية للمستثمرين مجانا والمبلغ الذى يتم دفعه هو ثمن المرافق التى يتم تركيبها لافتا إلى أنه يتم توفير الأراضي الصناعية بنظام التملك منوها بأن فضلا عن  نظام حق الانتفاع والذى يتم من خلاله قيام المستثمر بدفع الإيجار بنسبة مئوية نهاية كل عام.

وأضاف في حالة رغبة المستثمر  في تملك الأرض بعد نجاح المشروع يتم خصم الأموال التى تم دفعها كإيجار كجزء من ثمن الأرض، منوها بأن حق الانتفاع يبدأ بحوالي 5% سنويا من ثمن الأرض.

وأوضح عبد الكريم أن تم الانتهاء من نحو 100% من تشطيب الخدمات في المنطقة الصناعية بالبغدادي من كهرباء ومياه وصرف صحي واتصالات،مضيفا أنه يمكن إضافة ما يتراوح من 30 إلى 40 مصنعا بالمرحلة الثانية
وأضاف أن المستثمر يستطيع الاستفادة من المجمعات الصناعية المنتشرة على مستوى محافظات مصر،والتى تضم مصانع متوسطة وصغيرة  لافتا إلى أن وزارة التجارة والصناعة بكل الجهات التابعة لها الهدف الأساسي لها هو خدمة ودعم أصحاب المصانع والاستثمارات.
 

وأكد عبدالكريم  أن هدف الهيئة هو تحقيق نمو حقيقي، مشيرا الى انها تقدم للمستثمرين العديد من الحوافز كاعطاء 9 شهور مجانا يستطيع المستثمر من خلالها العمل على تنمية مشروعه.

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