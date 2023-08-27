الأحد 27 أغسطس 2023
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محافظات

وزير التموين ومحافظ الأقصر يضعان حجر الأساس لإنشاء مستودع استراتيجي

وضع حجر الأساس، فيتو
وضع حجر الأساس، فيتو

وضع  الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية لمحافظة الأقصر حجر الأساس لإنشاء مستودع استراتيجي بمحافظة الأقصر، وذلك بحضور المستشار  مصطفي ألهم محافظ الأقصر، والأستاذ الدكتور  إبراهيم عشماوى مساعد أول الوزير ورئيس مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية، ومدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر الدكتور تامر صلاح مختار.

وأضاف وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحى، أن تلك المنطقة للحفاظ على مخزون المواد الغذائية وتوفيره لثلاث محافظات الأقصر وأسوان وقنا، مع تقليل الفاقد الذي يصل إلى 30 ٪.

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ولفت المصيلحي، أن المنطقة سيتم تنفيذها على مدار 18 شهرا بمركز طيبة، بالتعاون مع جميع الجهات المعنية، وتم اختيار الموقع لقربه من مطار الأقصر بحوالي 20 دقيقة،مشيرا إلى المنطقة الثانية سيتم تنفيذها في محافظة الفيوم، إلى أن يتم توفير تلك المستودعات الإستراتيجية لتغطية جميع المحافظات.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"فيتو"، أن انضمام مصر لمجموعة البريكس، خطوة لفك الهيمنة الدولارية على جميع العالم، وليس فيها جانب من العداوة أو الكراهية، ولكن هى بداية حقبة تنافسية عالمية.

وأشار أحمد كمال معاون الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة إلى أن إقامة المستودعات الإستراتيجية هو أحد المحاور التي تعمل عليها وزارة التموين والتجارة الداخلية من أجل تطوير منظومة التجارة الداخلية، ووفقًا للدراسة التي أعدتها الوزارة في وقت سابق، تبين أننا بحاجة إلى إقامة 7 مستودعات إستراتيجية بحيث تخدم أكثر من محافظة، وتم إعداد العقود مع الشركات التي ستتولى تنفيذ المستودعات عبر نظام الشراكة مع القطاع الخاص والكيانات المتخصصة في ذلك حيث أن القطاع الخاص هو من سيتولى تصميم وبناء وتشغيل المستودعات.

كما أشار المتحدث الرسمي للوزارة بأن المرحلة الأولى من مشروع المستودعات الإستراتيجية الإقليمية للسلع الأساسية، تشمل إنشاء  4 مستودعات بمحافظات «الفيوم والشرقية والسويس والأقصر»، على مساحة 10 أفدنة لكل محافظة.

وتم وضع حجر الأساس لأول مستودع استراتيجي في محافظة السويس في شهر يونيو 2023 وباستثمارات تقدر بنحو  1.5 مليار جنيه ضمن المرحلة الأولى، وتعتبر المخازن الاستراتيجية نقلة نوعية في منظومة التجارة الداخلية، وتساهم في زيادة الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية والتموينية.

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