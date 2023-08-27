في ذكرى رحيل الشيخ الباقوري.. تسجيل مفبرك يطيح به من وزارة الأوقاف.. وهذا سر استقالته من جماعة الإخوان

الشيخ أحمد حسن الباقوري، رمز الوسطية والاعتدال وسعة الأفق، من أسرة وافدة من بلاد المغرب العربى، جاء جده إلى مصر واستقر في بلدة بالصعيد عرفت فيما بعد باسم باقور وتزوج من مصرية ومن أحفاده الشيخ الباقوري الذي رحل في مثل هذا اليوم 27 أغسطس 1985 بلندن.

ولد الشيخ أحمد حسن الباقوري عام 1908، بقرية باقور، مركز أبوتيج أسيوط، حفظ القرآن بكتاب القرية ثم درس بالمعهد الديني، أحب القراءة وقرأ في شبابه أشعار شوقي وكتابات المنفلوطي وترجمات أحمد حسن الزيات، وحصل على العالمية النظامية بالأزهر عام 1932 وعمل مدرسا للغة العربية، في رحاب الأزهر بدأ الشيخ الباقوري دوره في النضال الوطني فقاد المظاهرات وهتف بمصر حرة مستقلة وطالب بالجلاء والدستور وعرف السجون والمعتقلات.

Advertisements

الخلاف مع الإخوان

كان الشيخ الباقوري وقت قيام ثورة يوليو عضوا بمكتب الإرشاد ونائبا للمرشد العام وكان يكتب مقالات بعنوان “ الأزهر ومنطق الثورة ” في أخبار اليوم، اختارته مجموعة ثورة يوليو وزيرا للأوقاف في أول حكوماتها وأبلغه الكاتب مصطفى أمين بذلك.

اقرأ أيضا:

الاستقالة من جماعة الاخوان

يقول الشيخ الباقوري في حوار له مع الكاتبة نعم الباز: بعد حلف اليمين ذهبت إلى دار المرشد العام حسن الهضيبي الذي استقبله بفتور شديد جدا وطلب منه الدعاء والثناء على ولي العهد الأمير أحمد فؤاد في الخطب والمحاضرات فكتب الباقوري استقالته من الجماعة.

الشيخ الباقوري في بيت الزعيم جمال عبد الناصر

قضى الشيخ أحمد حسن الباقوري في الوزارة سبع سنوات قريبا من الرئيس جمال عبد الناصر حيث طاف معه مصر من شمالها إلى جنوبها حتى أنه كان يكتب لعبد الناصر خطبه في المناسبات الدينية، وسافر معه سفرياته الخارجيو ومنها إلى مؤتمر باندونج حتى لت شوين لأي رئيس وزراء الصين قال: أنا سعيد لأن الشيخ الباقوري زار الصين حتى يمكنه تفقد أحوال 50 مليون مسلم صيني، وكتب حسنين هيكل يقول إن الباقوري خلع العمامة والكاكولة واستبدلها بالبدلة.

اقرأ أيضا:

عبد الناصر والباقوري وعامر

وسمع عبد الناصر أن الأديب محمود شاكر هاجمه في بيت الباقوري ولم يرد عليه الباقوري ووصلت التسجيلات إلى عبد الناصر الذي دعاه إلى بيته ليسأله، ثم أقاله من الوزارة وألزمه بيته خمس سنوات، وبعد أن تأكد عبد الناصر من أن ما حدث من شاكر كان افتراء لا ذنب للباقوري فيه، عين الشيخ أحمد حسن الباقوري مديرا لجامعة الأزهر ودعاه إلى حضور حفل زواج ابنته هدى على حاتم صادق.

اقرأ أيضا:

قصة تعيين الباقورى وزيرا

في مذكرات الشيخ أحمد حسن الباقوري، التي نشرتها جريدة "المسلمون" الصادرة في لندن عام 1984 كتب عن كيفية اختياراه وزيرا في حكومة الثورة، فقال: "جاءني إلى بيتي صديقي عبداللطيف دراز والصحفي موسى صبري ليخبراني أن الرئيس محمد نجيب يريد أن يتحدث إلى وأن رقم تليفونه مع مصطفى أمين، ذهبنا إلى أخبار اليوم وهناك سألت الأخوين مصطفى وعلي أمين رأيهما في قبول وزارة الأوقاف، فأجابا في صراحة بأنها خدمة وطنية،

الشيخ أحمد حسن الباقورى

وأضاف الشيخ أحمد حسن الباقوري: طلب مصطفى أمين اللواء محمد نجيب في التليفون وأخبره بوجودي وأعطاني السماعة فقال نجيب: أرجو أن نتعاون على مصلحة الوطن وسألقاك غدا في قصر عابدين، وذهبت إلى قصر عابدين ومعي موسى صبري والتقيت هناك فتحي رضوان وزير الإرشاد وكنا منذ زمن رفاق كفاح طويل.

اقرأ أيضا:

وتابع الشيخ الباقوري في مذكراته: ذهبت إلى حيث يقيم المرشد الذي استقبلني بفتور شديد ووجه عابس لم أعهده منه من قبل وقصصت عليه الأسباب التي دعتني إلى قبول الوزارة وفي مقدمتها الانقسامات التي شاعت في جو الجماعة، وقدمت استقالتي من الجماعة، وكان الهضيبي مغتبطا باستقالتي من جماعة الإخوان ورغم ذلك زارني بعد ذلك في مكتبي ومعه بعض الإخوة وطلب مني التوسط في الصلح بين عبد الناصر والإخوان.

اقرأ أيضا:

حكاية رجل الدين

وعن رأيه فيما اصطلح على تسميته "رجل دين" لست رجل دين، فأنا لم أتخصص في الدين، لكن في اللغة العربية والأدب العربي.. فقال عوض: لكنك تخرجت في الأزهر؟ فيجيب الباقوري: فعلًا تخرجت في الأزهر والناس ينظرون إلى رجال الأزهر على أنهم رجال دين، وهذا خطأ يجب تصحيحه أن رجل الدين واسطة بين الناس وربهم وهذا المفهوم لا يعرفه الإسلام، فالإسلام يفرض على أتباعه أن يعملوا في الدنيا من أجل الدين، وكل مسلم مسؤول عن الإسلام، ولا واسطة بين المسلم وبين الله.

اقرأ أيضا:



تقدير وتكريم

وحصل الشيخ الباقوري على جائزة الدولة التقديرية في العلوم الاجتماعية من المجلس الأعلى للثقافة في 1985، فضلا عن مجموعة من الجوائز والأوسمة وشهادات التقدير التي حصل عليها من دول العالم العربي، كما مثل مصر وترأس الكثير من المؤتمرات الإسلامية والعربية والدولية.

اقرأ أيضا:

السيرة الشخصية

في مؤلفها " ثائر تحت العمامة " استرسل الشيخ الباقورى في الحديث عن حياته مع الكاتبة نعم الباز، فقال لها انه لم ينظر الى الحب على انه عيب او خطيئة وقال انه كان يخرج من بيته يوميا في درب الجماميز الى بركة الفيل ليرى ابنة أستاذة كوكب التي أحبها وهي تلميذة في المدرسة أثناء خروجها من المدرسة وعندما وجد في نفسه مايشجعه على الزواج منها تقدم إليها وتزوجها وهي أم بناته الثلاث ليلى وعزة ويمنى.

الشيخ الباقوري مع إحدى بناته

كان الشيخ أحمد حسن الباقوري خطيبا مفوها وله مؤلفات ذات طابع توجيهي إرشادي ومنها: أدب الحديث النبوي، عالم الروح، معاني القرآن الكريم بين الرواية والدراية، مع القرآن، تحت راية القرآن، صفوة السيرة المحمدية، مع الشريعة، قطوف من أدب النبوة، عروبة ودين، خواطر وأحادى، من دلائل النبوة وغيرها.

قصيدة الإسراء والمعراج

كان للشيخ أحمد حسن الباقوري ندوة أدبية مشهورة من روادها الشيخ الشرباصي وخالد محمد خالد ومحمود أبو رية وعبج الجليل عيسى، وكان شاعرا يترجل الشعر وتميز شعره بالبساطة والوضوح فلا غموض ولا إسفاف ويدور حول الوعظ والتربية ومن أطول قصائده " قصيدة الاسراء والمعراج".

عند الرحيل عام 1985 قال عنه شيخ الأزهر محمد سيد طنطاوي: الشيخ الباقوري علامة بارزة في مسيرة الإصلاح الديني ورمزا من رموز الأزهر يتحلى بالتسامح الديني والأخلاق الكريمة.