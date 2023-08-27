الأحد 27 أغسطس 2023
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محافظات

لمدة 10 أيام التقديم الإلكتروني والتحويل للالتحاق بالمدرسة الرسمية الدولية ( Ips)

المدرسة الرسمية الدولية
المدرسة الرسمية الدولية بالوادي الجديد، ڤيتو

أعلن اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، بدء التسجيل الإلكتروني للالتحاق بالمدرسة الرسمية الدولية  (I.p.s) وذلك اعتبارًا من اليوم الأحد ولمدة ١٠ أيام، مشيرًا إلى دعم المحافظة للمصروفات الدراسية للدفعة الأولى بنسبة ٥٠٪.

من جانبه أوضح المهندس سيد عبد العزيز وكيل التعليم بالمحافظة، أن المصروفات الدراسية تترواح مابين ١٥: ١٨ ألف جنيه وفقًا للمرحلة الدراسية رياض الأطفال( fs1  ، fs2) والصف الأول الابتدائى ( year 1)،  على أن تُقبل التحويلات من المدرسة المصرية اليابانية والمدارس الرسمية للغات.

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لافتا أنه بالنسبة للمستوى الأول  لرياض الأطفال (fs1) يتم قبول الأطفال من سن ٤ سنوات وحتى ٥ سنوات إلا يوم.

رابط التقديم الإلكتروني للمدرسة:

جدير بالذكر أن المدرسة مقامة على مساحة ٥٨٠٠ متر مربع وتضم ٢٨ فصلًا وتستهدف ١٠٠٠ طالب، كما تُعد الأولى من نوعها على مستوى المحافظة بمصروفات اقتصادية.

الزملوط: صدور قرار بدء تشغيل أول مدرسة رسمية دولية بالوادي الجديد للعام الدراسي ٢٠٢٣ /٢٠٢٤

يذكر أن اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد،  أعلن في وقت سابق، صدور قرار الإدارة العامة للمدارس الحكومية الدولية التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ببدء تشغيل المدرسة الرسمية الدولية بالوادي الجديد (IPS) للعام الدراسي ٢٠٢٣ /٢٠٢٤.

وأوضح الزملوط أن القرار جاء انطلاقًا من توجيهات القيادة السياسية بدعم وتنمية المحافظات الحدودية وتوفير خدمات تعليمية متميزة لأبنائها، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين كافة طلاب وأبناء الجمهورية، موجهًا الشكر والتقدير للوزارة لدعمها إنشاء أول مدرسة دولية من نوعها بالمحافظة.

 

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