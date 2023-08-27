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اقتصاد

التحليل الفني لمؤشرات البورصة المصرية فى تعاملات اليوم الأحد 27-8-2023

التحليل الفنى، فيتو
التحليل الفنى، فيتو

التحليل الفني لمؤشرات البورصة المصرية ، تنطلق بعد لحظات جلسة التداول فى البورصة المصرية اليوم الأحد 27/8/2023، وسط أجواء وتوقعات باختراق المؤشر الرئيسى للمستوى 18400 وهو المستوى التاريخى منذ العام 2013.

 

تداولات نهاية الأسبوع 

ارتفعت مؤشرات البورصة بتعاملات نهاية الاسبوع، حيث سجل رأس المال السوقي نحو 1.239 تريليون جنيه، لتربح نحو 6 مليارات جنيه، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.41% عند مستوى 18207 نقاط، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.41%  عند مستوى 22090 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.1%  عند مستوى 7623 نقطة.

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كما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.6%عند مستوى 3702 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.55%  عند مستوى 5455 نقطة. 

كما هبط  مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.98%  عند مستوى 3679 نقطة، وتراجع  مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.92%  عند مستوى 5413 نقطة. 

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تحليل المؤشر الرئيسي EGX 30

 

تحليل المؤشر الرئيسي EGX 30

المؤشر الرئيسي EGX 30 يتراجع بنحو 93.23 نقطة بنسبة هبوط 0.52 % مسجلًا مستوى إغلاق عند 18207 نقطة بفضل الأداء المتباين والمتذبذب لأغلب الأسهم القيادية، ومن المتوقع أن نشهد خلال حركة تعاملات هذا الأسبوع حركة صاعدة تحاول اختراق مستوى المقاومة عند 18200 نقطة.

 

تحليل مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70

 

 

تحليل مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70

 وأغلق مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة  بالجلسة الاخيرة على وتيرة ايجابية حيث شهد المؤشر ارتدادا طفيفا ليغلق أدنى مستوى المقاومة الثانوي الذي يكمن عند 3702 وهو المستوى الذي يحتاج المؤشر إلى اختراقة المؤكد حيث يعيد النظرة الإيجابية من جديد للمؤشر.

المؤشر الثلاثيني لديه مقاومة عند المستوى 18200 نقطة

 البورصة المصرية تشهد انتعاشة تلك الفترة كما أن المؤشر الثلاثيني لديه مقاومة عند المستوى 18200 نقطة متوقعة أن يتجاوزها المؤشر الفترة القادمة كما أن لديه دعم حول مستوى 18000 نقطة، بالإضافة إلى أن هناك مستوى دعم هام هو 18200 نقطة حيث أن المؤشر الرئيسي أعلى مستوى الدعم وهذا يدفع إلى مستوى 18400 والمتوقع الوصول لهذا المستوى خلال الشهر الحالي، كما أن أسعار الأسهم مازلت لم تعبر عن قيمتها الحقيقية. 

 

 

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