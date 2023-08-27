الأحد 27 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

تقارير: زوجة ستيف هارفي تخونه مع حارسه الشخصي والطباخ

ستيف هارفي وزوجته،
ستيف هارفي وزوجته، فيتو

ستيف هارفي، كشفت عدد من المواقع الصحفية، في تقارير لها أن مارجوري بريدجز، زوجة المذيع والكوميدي الشهير ستيف هارفي، تخونه مع حارسه الشخصي، والطباخ.

رد ستيف هارفي على خيانة زوجته

 وذكرت التقارير الصحفية، أن ستيف هارفي، اكتشف خيانة زوجته له، مع العاملين لديه، وأن علاقة الثنائي انتهت، وهم الآن في طريقهما للطلاق رسميا.

على الجانب الآخر، أصدر المذيع الكوميدي، بيانا للرد على جميع ما نشر في المواقع الصحفية، أكد من خلاله كذب جميع الاتهامات المتعلقة بزوجته قائلا" لا أساس لها من الصحة".

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وأعلن ستيف هارفي، من خلال البيان، إقالة مدير مواقع التواصل الاجتماعي، الخاصه به، لعدم تعامله مع الأمر بحساسية، وحرفية.

 

ثروة ستيف هارفي

ويعد ستيف هارفي، من أنجح الإعلاميين في العالم، وقدرت صافي ثروته في عام ٢٠٢١، بـ ٢٠٠ مليون دولار، اكتسبها الإعلامي الكوميدي، من خلال مسيرته الناجحة في الكوميديا، ​​بالإضافة إلى تقديمه عدد من البرامج الإذاعية والتلفزيونية، من أشهرها، برنامج Steve Harvey Morning Show وFamily Feud وCelebrity Family Feud.

 

ستيف هارفي ومسابقات ملكة جمال العالم

واشتهر الممثل الكوميدي، بتقديم مسابقة ملكة جمال العالم، والتي شهدت عدة مواقف محرجة علي مر السنوات، كان الممثل سببا فيها.

من أبرزها ما حدث في عام ٢٠٢١، حين طلب هارفي، الذي كان يقدم المسابقة في مدينة إيلات جنوبي إسرائيل، من ملكة جمال الهند هارناز تقليد صوت أحد الحيوانات، قائلا: "سمعت أنك رائعة في تقليد أصوات بعض الحيوانات، لنسمع أفضل ما تفعلينه".

وأبدت هارناز دهشتها من السؤال قائلة: "يا إلهي، ستيف، لم أتوقع أن أفعل ذلك على مسرح يراه العالم.. عليّ فعل ذلك ولا خيار لديّ"، قبل أن تطلق بعض المواء مقلدة القطط.

وفازت حينها ملكة جمال الهند الممثلة هارناز ساندو (21 عامًا) بلقب ملكة جمال الكون لعام 2021، متفوقة على 79 متنافسة من أنحاء العالم.

كما أخطأ الكوميدي الأمريكي الشهير ستيف هارفي، في إعلان اسم الملكة الفائزة بمسابقة ملكة جمال لعام ٢٠١٥، حيث أعلن عن فوز ملكة جمال كولومبيا باللقب، لتضطر بعدها إلى التنازل عن التاج إلى الفائزة الحقيقية وهي ملكة جمال الفلبين.

واعتذر ستيف هارفي بعد ذلك الموقف، عبر حسابه الرسمي علي موقع تويتر قائلا: "أود أن أعتذر من كل قلبي لملكة جمال كولومبيا، وملكة جمال الفلبين، عن خطأي الجسيم.. ينتابني شعور مريع."
 

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