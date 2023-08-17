الخميس 17 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

الخيانة تكتب السطر الأخير، القصة الكاملة لعلاقة بريتني سبيرز وسام أصغري

بريتني سبيرز وسام
بريتني سبيرز وسام أصغري، فيتو

 بريتني سبيرز، بعد 14 شهرًا على زواجهما، و13 سنة على بداية علاقتهما العاطفية، تقدم عارض الأزياء الإيراني، سام أصغري بطلب طلاق من زوجته المغنية الأمريكية المثيرة للجدل بريتني سبيرز.

بريتني سبيرز تلجأ لمحامية طلاق شهيرة حفاظا على أموالها

لجأت المغنية بريتني سبيرز، لمحامية الطلاق البارزة في هوليوود، لورا واسر، والمحامي الذي ساعدها في إنهاء وصايتها، ماثيو روزنجارت، لمساعدتها في الحفاظ على أموالها، بعد تقدم  سام أصغري بطلب رسمي للطلاق.

سام أصغري يهدد بفضح بريتني سبيرز

وذكر تقرير لموقع pagesix، أن عارض الأزياء الإيراني سام أصغري هدد بالإفراج عن معلومات "محرجة للغاية"، حول بريتني سبيرز، إذا لم يتم إعادة التفاوض على نسبة الأموال التي سيحصل عليها، من خلال اتفاق طلاقهما، وهو ما اعتبرته بريتني نوعا من الابتزاز المادي.

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انفصال بريتني سبيرز وسام أصغري

وكشف تقرير لموقع TMZ الأمريكي، أن المغنية الشهيرة انفصلت عن زوجها سام أصغري، وأن الثنائي في طريقهم إلى الطلاق.

وذكر موقع TMZ، أن  بريتني سبيرز وزوجها سام أصغري، خاضا جدالًا قويًّا منذ أسبوع، اتهم فيه سام بريتني بالخيانة، ليغادر منزلهم بعد ذلك، ليعيش الآن في مكان خاص به بمفرده، بعد تركه لمنزل الزوجية. 

مساندة وسام أصغري لزوجته ضد أبنائها

وهاجمت المغنية الامريكية بريتني سبيرز، وزوجها عارض الأزياء الإيراني سام أصغري، زوج بريتني السابق ووالد طفليها الوحيدين، وذلك بعد أن أجرى كيفن فيدرلاين  والد طفليها مقابلة مع جريدة الديلي ميل، قال فيها إن المراهقين يتجنبان والدتهما.

ليرد زوج بريتني سبيرز سام أصغري على حديث كيفين فيدرلاين عبر حسابه الرسمي على موقع انستجرام، قائلًا: "لا صحة لحديثه بشأن إبعاد الأطفال.. ومن غير المسؤول الإدلاء بهذا البيان علنًا… الأولاد أذكياء جدًا وسيبلغون 18 عامًا قريبًا، ما سيمكنهم من اتخاذ قراراتهم الخاصة وربما أدركت أخيرًا أن الجزء "الصعب" هو وجود أب لم يعمل كثيرًا منذ أكثر من 15 عامًا كنموذج يحتذى به".

فيما قالت بريتني سبيرز عبر حسابها على انستجرام، "إنه لأمر محزن أن أسمع أن زوجي السابق قرر مناقشة العلاقة بيني وبين أطفالي  في العلن، وكما نعلم جميعا فإن تربية الأولاد المراهقين ليست سهلة أبدًا لأي شخص... الأمر يقلقني حقيقي... لقد أعطيتهم كل شيء... كلمة واحدة فقط: مؤلمة سأقولها.. أخبرتني والدتي "يجب أن تعطيهم لأبيهم" أنا أشاركهم هذا لأنني يمكنني... أتمنى لك يومًا سعيدًا يا رفاق !!! ".

وكان كيفين زوج بريتني السابق كشف أن شون بريستون البالغ من العمر 16 عامًا وجايدن جيمس البالغ من العمر 15 عامًا لم يرا والدتهما منذ شهور، واختاروا عدم حضور حفل زفافهم، وكان قرارهم متعمدًا.

وبالنسبة للسبب، قال كيفين في حواره مع ديلي ميل، يبدو أن هناك عدة أسباب.. أحدها أن بريتني كانت تنشر الكثير من الصور العارية على وسائل التواصل الاجتماعي.

زواج بريتني سبيرز ووسام أصغري

وتزوج الثنائي بريتني سبيرز وسام أصغري، في العام الماضي وتحديدا ١٠ يونيو، وذلك بعد مرور 9 أشهر على إعلان خطوبتهما، و١٢ عام علي بداية علاقتهم العاطفية، وحضر الحفل عدد صغير من أصدقاء الثنائي وأقاربهم.

وشهد حفل الزفاف واقعة مؤسفة وهي اقتحام طليقها لحفل الزفاف بنية إفساده، ويبدو أن تلك هي حياة بيرتني سبيرز التي دائما ما تطاردها المشاكل والأزمات وجعلت حياتها أشبه بالجحيم ولعبت دورا رئيسيا في تأخير مهنتها ومستقبلها.

إفساد زفاف بريتني ووسام

وألقت قوات الأمن القبض على طليق بريتني سبيرز بعد اقتحامه حفل زفافها الذي أقيم في منزلها بولاية لوس أنجلوس الأمريكية.

ويشار إلى أن جيسون ألكسندر هو الزوج الأول لبريتني سبيرز، وتزوج الثنائي في يناير 2004 ليتم إبطال زواجهما بعد 55 ساعة فقط.

وفاة جنين بريتني سبيرز ووسام اصغري

وشهدت علاقة بريتني ووسام حادثة مؤسفة، بعد أن أعلنت بريتني سبيرز في مايو ٢٠٢٢، عن وفاة جنينها بالرحم، وذلك عبر منشور نشرته على حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات “إنستجرام”، وقالت بريتني"لقد خسرنا طفلنا المعجزة.. حزننا كبير جدًّا.. نشكركم على جميع تعازيكم.. نحن في وقت عصيب ونحتاج إلى الخصوصية".

وأعلنت بريتني سبيرز في شهر أبريل ٢٠٢٢، عن حملها من خطيبها عارض الأزياء الإيراني سام أصغر، وحيث كان هذا الطفل هو الثالث لبريتني سبيرز والأول لسام أصغري.

بداية علاقة بريتني سبيرز ووسام أصغري

والتقت نجمة البوب الشهيرة،  عارض الأزياء الإيراني سام أصغري، لأول مرة، خلال كواليس تصوير أغنيتها سلمبر بارتي، عام 2016،عندما ظهر في مقطع الفيديو الخاص بها كموديل، لتنشأ بينهما قصة حب، استمرت لـ ١٣ عاما، لتنتهي بتقدم سام لطلب الطلاق من بريتني.

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بريتني سبيرز عن موعد طرح مذكراتها: خلال عام

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