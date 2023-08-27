الأحد 27 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

تنسيق الجامعات 2023، الأوراق المطلوبة للتقديم في الكليات

طلاب الجامعات، فيتو
طلاب الجامعات، فيتو

تنسيق الجامعات 2023، تفتح الكليات المختلفة أبوابها لاستقبال أوراق التقديم للطلاب المرشحين لها بعد غلق باب تقليل الاغتراب وظهور نتيجته بحد أقصى 48 ساعة، واستمرارا لخدمات فيتو للطلاب ننشر الأوراق المطلوبة للتقديم للكليات للعام الدراسي الجديد 2023 /2024.

 

الأوراق المطلوبة للتقديم في الكليات 2023

1. الكشف الطبي ويتم التقديم عليه بعد إغلاق تقليل الاغتراب.
2. أصل شهاده الثانوية العامة + صورة احتياطي.
3. أصل شهاده الميلاد حديثة.
4. صورة بطاقة الترشيح. 
5. صورة البطاقة الشخصية.
6. عدد 6 صور شخصية حديثة 4 في 6.
7. نموذج 2 جند للذكور من منطقة التجنيد.
8. نموذج 6 جند للذكور من مواليد 2005 وما قبلها من المركز أو القسم التابعه له.

Advertisements

موعد غلق باب تقليل الاغتراب (التحويلات)

وقررت وزارة التعليم العالي، فتح مرحلة تقليل الاغتراب (التحويلات) من خلال موقع التنسيق الإلكتروني أمام الطلاب المرشحين في المرحلتين الأولى والثانية لإجراء التحويلات لتقليل الاغتراب المناظر وغير المناظر وفى حدود النسبة المقررة (10%) وذلك خلال الفترة من يوم الخميس الموافق 24/8/2023 حتى يوم الاثنين الموافق 28/8/2023 وذلك عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت ووفقًا للشروط والقواعد المنظمة والصادرة من المجلس الأعلى للجامعات بهذا الشأن.


خطوات تقليل الاغتراب 2023

التحويل المناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع.
التحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها.
الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي.
التحويل عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني فقط.
لا توجد تحويلات ورقية.
التحويل يكون لمرة واحدة فقط.
استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها (مثل اجتياز اختبار القدرات التي أُجريت قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة).
تكون المفاضلة بين الطلاب على أساس مجموع درجات الطالب في شهادة الثانوية العامة.

 

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023.. خطوات الحصول على النتيجة

1- للحصول على نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 يجب الدخول على موقع موقع التنسيق الإلكتروني (أضغط هنا

2- اختيار نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023.

3- تسجيل رقم الجلوس والرقم السري الخاص بالطالب للحصول على نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023.

وبالنسبة للحدود الدنيا للقبول بهذه المرحلة، فقد تقرر قبول الطلاب الشعبة العلمية بحد أدنى 250 درجة فأكثر أي بنسبة 60.98%، ومن الشعبة الأدبية تقرر الحد الأدنى 238 درجة فأكثر أي بنسبة 58.05%.

تنسيق الدبلومات الفنية 2023، الكليات والمعاهد المتاحة للطلاب

أخبار مصر اليوم.. السيسي يتابع جهود تعميق التصنيع المحلي، وتعرف على تنسيق الجامعات الأهلية الجديدة 2023

فيتو تطلق أكبر خدمة لـ تنسيق الجامعات 2023 

وتطلق بوابة «فيتو»، أكبر خدمة تعليمية لتنسيق الجامعات 2023، حيث كل ما يهم طلاب الثانوية العامة من شروط القبول بالكليات والمعاهد العليا الحكومية والخاصة والأهلية والدولية والتكنولوجية اضغط هنا 

وتشمل خدمة تنسيق الجامعات 2023 تفاصيل البيانات الخاصة بطلاب الثانوية، وخطوات تسجيل الرغبات بالمراحل الرئيسية لتنسيق الجامعات 2023، سواء المرحلة الأولى، والتي تختص بكليات القمة، والمرحلة الثانية والثالثة، وأيضا قوائم الكليات الحكومية، وشروط الالتحاق بها، وطرق التقدم لاختبارات القدرات للالتحاق بكليات «التربية الرياضية، والتربية الفنية والفنون الجميلة والفنون التطبيقية والتربية الموسيقية، والتربية النوعية، وشروط القبول بكل كلية.

تنسيق الجامعات الأوراق المطلوبة الكشف الطبي تقليل الاغتراب تقليل الإغتراب 2023 تنسيق الجامعات 2023 ظهور نتيجة الثانوية العامة موقع التنسيق نسيق الجامعات 2023 نتيجة الثانوية العامة وزارة التعليم العالى

مواد متعلقة

مصاريف 16 كلية بجامعة الملك سلمان الدولية 2024 (انفوجراف)

جامعتا القاهرة والمنصورة تحصدان المركز الأول في مسابقة أفضل جامعة صديقة للبيئة 2023 (صور)

10 منح مقدمة من جامعة بدر لتخفيض المصروفات الدراسية بنسبة تصل إلى 90% (انفوجراف)

مصروفات جامعة المنصورة الأهلية 2024 (انفوجراف)

4 سنوات بدلا من 5.. تقليص فترة الدراسة في هندسة القاهرة.. ولائحة جديدة تشترط اجتياز الطالب تدريبًا صيفيًا بنجاح للتخرج

البيئة تبحث الاستفادة من البضائع الموفرة للطاقة كمنحة من الحكومة الصينية لمصر

القومي للبحوث يفتتح عيادة الرضاعة الطبيعية

مصاريف جامعة بدر 2024، و10 منح دراسية بنسبة خصم تصل إلى 90% لهذه الفئات

الأكثر قراءة

نجيب ساويرس يكشف حجم ثروته مقارنة بأموال محمد صلاح

رسميا، حل مجلس إدارة نادي الشباب السعودي

أسعار الدواجن والبيض اليوم، سعر كيلو الفراخ البيضاء يعاود الارتفاع في الأسواق

مفاجأة في صفقات الأهلي، النادي يتعاقد مع مهاجم جديد قبل غلق الميركاتو

جيهان الشماشرجي تتصدر تريند مصر، والنشطاء غاضبون لمقتلها في سفاح الجيزة

إيران تستعد لفتح سفارة في دولة عربية جديدة

السيسي يصدق على إلغاء قوانين خاصة بإنشاء بعض البنوك

جامعة الملك سلمان الدولية تعلن خصم 30% من المصروفات الدراسية لهذه الكليات

Advertisements

منوعات

المزيد

صانع محتوى سعودي يوثق أغرب عادات الزواج في موريتانيا (فيديو)

الذكاء الاصطناعي يتدخل لحل أزمة عقود العمل والرواتب

اعرف توقعات الأبراج اليومية وحظك اليوم الأحد 27-8-2023 أبراج الحمل والجوزاء والثور

توقعات الأبراج حظك اليوم الأحد 27-8-2023 أبراج القوس والميزان والعقرب

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الجنيه المصري مقابل الدولار بمنتصف تعاملات اليوم الأحد

ارتفاع تأخيرات القطارات على الوجهين البحري والقبلي

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري ببداية تعاملات اليوم الأحد 27 أغسطس 2023

أسعار العملات العربية والأجنبية مساء اليوم السبت 26-8-2023 في مصر

المزيد

انفوجراف

الأوراق المطلوبة للتقديم في الكليات للعام الدراسي الجديد 2023 / 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

5 وسائل تعينك على قيام الليل

مفتي الجمهورية: دور علماء الأمة تبليغ الناس صحيح الدين وبيان الحكم الشرعي

تفسير حلم شيب الشعر في المنام وعلاقته بالخلافات الزوجية وخيانة الزوج

المزيد
الجريدة الرسمية