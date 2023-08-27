تنسيق الجامعات 2023، الأوراق المطلوبة للتقديم في الكليات

تنسيق الجامعات 2023، تفتح الكليات المختلفة أبوابها لاستقبال أوراق التقديم للطلاب المرشحين لها بعد غلق باب تقليل الاغتراب وظهور نتيجته بحد أقصى 48 ساعة، واستمرارا لخدمات فيتو للطلاب ننشر الأوراق المطلوبة للتقديم للكليات للعام الدراسي الجديد 2023 /2024.

الأوراق المطلوبة للتقديم في الكليات 2023

1. الكشف الطبي ويتم التقديم عليه بعد إغلاق تقليل الاغتراب.

2. أصل شهاده الثانوية العامة + صورة احتياطي.

3. أصل شهاده الميلاد حديثة.

4. صورة بطاقة الترشيح.

5. صورة البطاقة الشخصية.

6. عدد 6 صور شخصية حديثة 4 في 6.

7. نموذج 2 جند للذكور من منطقة التجنيد.

8. نموذج 6 جند للذكور من مواليد 2005 وما قبلها من المركز أو القسم التابعه له.

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موعد غلق باب تقليل الاغتراب (التحويلات)

وقررت وزارة التعليم العالي، فتح مرحلة تقليل الاغتراب (التحويلات) من خلال موقع التنسيق الإلكتروني أمام الطلاب المرشحين في المرحلتين الأولى والثانية لإجراء التحويلات لتقليل الاغتراب المناظر وغير المناظر وفى حدود النسبة المقررة (10%) وذلك خلال الفترة من يوم الخميس الموافق 24/8/2023 حتى يوم الاثنين الموافق 28/8/2023 وذلك عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت ووفقًا للشروط والقواعد المنظمة والصادرة من المجلس الأعلى للجامعات بهذا الشأن.



خطوات تقليل الاغتراب 2023

التحويل المناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع.

التحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها.

الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي.

التحويل عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني فقط.

لا توجد تحويلات ورقية.

التحويل يكون لمرة واحدة فقط.

استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها (مثل اجتياز اختبار القدرات التي أُجريت قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة).

تكون المفاضلة بين الطلاب على أساس مجموع درجات الطالب في شهادة الثانوية العامة.

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023.. خطوات الحصول على النتيجة

1- للحصول على نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 يجب الدخول على موقع موقع التنسيق الإلكتروني (أضغط هنا)

2- اختيار نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023.

3- تسجيل رقم الجلوس والرقم السري الخاص بالطالب للحصول على نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023.

وبالنسبة للحدود الدنيا للقبول بهذه المرحلة، فقد تقرر قبول الطلاب الشعبة العلمية بحد أدنى 250 درجة فأكثر أي بنسبة 60.98%، ومن الشعبة الأدبية تقرر الحد الأدنى 238 درجة فأكثر أي بنسبة 58.05%.

فيتو تطلق أكبر خدمة لـ تنسيق الجامعات 2023

وتطلق بوابة «فيتو»، أكبر خدمة تعليمية لتنسيق الجامعات 2023، حيث كل ما يهم طلاب الثانوية العامة من شروط القبول بالكليات والمعاهد العليا الحكومية والخاصة والأهلية والدولية والتكنولوجية اضغط هنا