البرهان يزور مصر ويلتقي الرئيس السيسي

يصل رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان إلى مدينة العلمين الجديدة خلال ساعات للقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي في أول زيارة خارجية له منذ اندلاع النزاع العسكري في السودان.

البرهان يتوجه إلى السعودية ثم الإمارات مباشرة من العلمين الجديدة

كما سيتوجه البرهان إلى السعودية ثم الإمارات مباشرة من العلمين الجديدة عقب انتهاء محادثاته مع الرئيس السيسي.

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كشفت تقارير إعلامية أن البرهان سيقوم بجولة خارجية تشمل عدة دول في المنطقة.

وظهر الفريق أول عبد الفتاح البرهان في وقت سابق لأول مرة خارج مجمع قيادة الجيش ووزارة الدفاع، وذلك في جولة تفقد فيها قيادة المدفعية عطبرة بولاية نهر النيل.

القوات المسلحة السودانية

وذكرت صفحة القوات المسلحة السودانية على فيس بوك أن قواتها بسط السيطرة الكاملة علي سلاح المدرعات ومحيطها بعد عمليات تمشيط واسعة استهدفت فيها قوات العمل الخاص جيوب المتمردين الهاربين بعد المحاولات الانتحارية الفاشلة الأيام الماضية.

وقال عبد الفتاح البرهان الخميس الماضي إن القوات المسلحة تقاتل من أجل السودان لا من أجل جهة أو فئة أو أشخاص.

وجاء ظهور البرهان بعد يوم واحد من إعلان الجيش السوداني سيطرته على مقر سلاح المدرعات في العاصمة وصد هجوم عنيف لقوات الدعم السريع على المقر.

وأكد الجيش السوداني في بيانه أن الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان يظهر للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب خارج مجمع قيادة الجيش ووزارة الدفاع وسط الجنود الذين احتفلوا به.

ونشر الجيش السوداني عبر حساباته على وسائل التواصل مقاطع فيديو متنوعة للبرهان، وصورة يجلس فيها وسط مدنيين قال الجيش إنها في الحارة 100 إسكان الصحفيين بكرري وارتكاز الجيش.

وكانت المعارك قد اشتدت في محيط سلاح المدرّعات في الخرطوم طوال الأيام الماضية بين الجيش وقوات الدعم السريع في محاولة من الدعم السريع للسيطرة على القاعدة الواقعة في منطقة الشجرة في جنوب العاصمة.

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