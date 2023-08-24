الخميس 24 أغسطس 2023
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خارج الحدود

البرهان يجري جولة خارجية لعدد من دول المنطقة قريبا

البرهان، فيتو
البرهان، فيتو

كشفت تقارير إعلامية اليوم الخميس، أن الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني سيقوم بجولة خارجية قريبا تشمل عدة دول في المنطقة.


جولة البرهان لعدد من دول المنطقة 

وظهر الفريق أول عبد الفتاح البرهان غير وقت سابق لأول مرة خارج مجمع قيادة الجيش ووزارة الدفاع، وذلك في جولة تفقد فيها  قيادة المدفعية عطبرة بولاية نهر النيل.

وذكرت صفحة القوات المسلحة السودانية على فيس بوك بأن قواتها بسط السيطرة الكاملة علي سلاح المدرعات ومحيطها بعد عمليات تمشيط واسعة استهدفت فيها قوات العمل الخاص جيوب المتمردين الهاربين بعد المحاولات الانتحارية الفاشلة الأيام الماضية.

وقال عبد الفتاح البرهان، اليوم الخميس، إن القوات المسلحة تقاتل من أجل السودان لا من أجل جهة أو فئة أو أشخاص.

وجاء ظهور البرهان بعد يوم واحد من إعلان الجيش السوداني سيطرته على مقر سلاح المدرعات في العاصمة وصد هجوم عنيف لقوات الدعم السريع على المقر.

وأكد  الجيش السوداني في بيانه أن الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان يظهر للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب خارج مجمع قيادة الجيش ووزارة الدفاع وسط الجنود الذين احتفلوا به.

ونشر الجيش السوداني عبر حساباته على وسائل التواصل مقاطع فيديو متنوعة للبرهان، وصورة يجلس فيها وسط مدنيين قال الجيش إنها في الحارة 100 إسكان الصحفيين بكرري وارتكاز الجيس اليوم (الخميس).

وكانت المعارك قد اشتدت في محيط سلاح المدرّعات في الخرطوم طوال الأيام الماضية بين الجيش وقوات الدعم السريع في محاولة من الدعم السريع للسيطرة على القاعدة الواقعة في منطقة الشجرة في جنوب العاصمة

 

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