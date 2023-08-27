الأحد 27 أغسطس 2023
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محافظات

مصرع شخص وإصابة 2 في حادث مروري بالوادي الجديد

حادث مروري بالوادي
حادث مروري بالوادي الجديد، ڤيتو

لقى شخص مصرعه، فيما أصيب اثنان آخران في حادث مروري، صباح اليوم الأحد، بمركز الداخلة في محافظة الوادي الجديد.

تلقى اللواء محمد أبو الليل، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول جثة ومصابين في حادث مروري لمستشفى الداخلة العام.

تبين انقلاب سيارة ملاكي بطريق " القلمون - الدهوس" بمركز الداخلة، أسفر عن مصرع محمد حسن أحمد محمد، 45 عامًا، وإصابة كل من محمد احمد محمود 29 عامًا، جمال محمود عبد الرحمن 60 عامًا بجروح وإصابات متفرقة ومتنوعة بالجسم.

انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث ونقلت جثة المتوفى لمشرحة مستشفى الداخلة العام تحت تصرف النيابة العامة، فيما جرى إيداع المصابين بقسم الاستقبال والطوارئ لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

تحرر محضر بالحادثة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، فيما تواصل وحدة مرور الداخلة بالتعاون مع الوحدة المحلية للمركز رفع آثار الحادث  من الطريق لإعادة الحركة المرورية لطبيعتها.

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