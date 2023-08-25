الجمعة 25 أغسطس 2023
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رياضة

مصطفي محمد يقود تشكيل نانت ضد موناكو بالدوري الفرنسي

مصطفي محمد،فيتو
مصطفي محمد،فيتو

يتواجد مصطفى محمد مهاجم منتخب مصر وفريق نانت في التشكيل الأساسي لمباراة فريقه ضد موناكو بالجولة الثالثة  من الدوري الفرنسي.

تشكيل نانت

ويشارك مصطفى محمد بشكل أساسي للمباراة الثالثة على التوالي، بعدما سجل هدفا في الجولة الأولى من البطولة الفرنسية.

وضم تشكيل نانت كل من..

مصطفى محمد يسجل

ونجح مصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسي ومنتخب مصر، في تسجيل الهدف الوحيد لفريقه أمام تولوز، في المباراة التي انتهت بخسارة نانت 2-1 ضمن مباريات الجولة الأولى للدوري الفرنسي.

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وأحرز مصطفى محمد هدف نانت من ركلة جزاء بالدقيقة 12 بعدما شارك أساسيا في تشكيلة فريقه بافتتاح مشواره بالدوري الفرنسي.

عمر مرموش

ونجح عمر مرموش في وضع بصمته الأولى بقميص فريقه الجديد فرانكفورت ضد ليبزيغ ضمن منافسات دور الـ64 لبطولة كأس ألمانيا، في المباراة التي انتهت بفوز كبير 7-0.

وشارك مرموش كبديل في الدقيقة 65، وبعد دقيقة واحدة نجح في وضع بصمته الأولى مع فرانكفورت بتدوين الهدف الثالث للفريق.

وأسهم مرموش في تأهل آينتراخت فرانكفورت إلى الدور الثاني من بطولة كأس ألمانيا دور الـ32.

محمد صلاح يساهم في أول أهداف ليفربول هذا الموسم 

ظهر محمد صلاح نجم ليفربول أمام تشيلسي بمستوى مميز وتمكن من صناعة هدف فريقه الذي سجله لويس دياز بالدقيقة الـ18 في افتتاح مباريات الريديز بالدوري الإنجليزي.

وشهدت مباراة ليفربول وتشيلسي تسجيل محمد صلاح لكن تم إلغاؤه بسبب وقوع صلاح في مصيدة التسلل، كما سدد محمد صلاح كرة قوية بقدمه اليمنى لكن العارضة تصدت لها.

وظهرت علامات الغضب على محمد صلاح بعد استبداله من قبل المدرب الألماني يورجن كلوب خاصة أم موصلاح كان يرغب في تعزيز رقمه القياسي بالتسجيل في المباراة الافتتاحية في البريميرليج للمباراة السابعة على التوالي.

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