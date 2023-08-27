اليوم، وزير التموين يضع حجر أساس لإنشاء مستودع استراتيجي بالأقصر

يشهد اليوم الأحد، الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، وضع حجر الأساس لإنشاء مستودع استراتيجي بمحافظة الأقصر، وذلك بحضور المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، والدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول الوزير ورئيس مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية.

من جانبه، أشار أحمد كمال معاون الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة، إلى أن إقامة المستودعات الإستراتيجية هو أحد المحاور التي تعمل عليها وزارة التموين والتجارة الداخلية من أجل تطوير منظومة التجارة الداخلية، ووفقًا للدراسة التي أعدتها الوزارة في وقت سابق، تبين أننا بحاجة إلى إقامة 7 مستودعات إستراتيجية بحيث تخدم أكثر من محافظة، وتم إعداد العقود مع الشركات التي ستتولى تنفيذ المستودعات عبر نظام الشراكة مع القطاع الخاص والكيانات المتخصصة في ذلك حيث أن القطاع الخاص هو من سيتولى تصميم وبناء وتشغيل المستودعات.

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مشروع المستودعات الإستراتيجية الإقليمية للسلع الأساسية

كما أشار المتحدث الرسمي للوزارة بأن المرحلة الأولى من مشروع المستودعات الإستراتيجية الإقليمية للسلع الأساسية، تشمل إنشاء 4 مستودعات بمحافظات «الفيوم والشرقية والسويس والأقصر»، على مساحة 10 أفدنة لكل محافظة.

وقد تم وضع حجر الأساس لأول مستودع استراتيجي في محافظة السويس في شهر يونيو 2023 وباستثمارات تقدر بنحو 1.5 مليار جنيه ضمن المرحلة الأولى.

وتعتبر المخازن الاستراتيجية نقلة نوعية في منظومة التجارة الداخلية، وتساهم في زيادة الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية والتموينية.

أسواق الجملة

وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه يتم حاليًا دراسة إنشاء سوق جملة متكامل بمحافظة الأقصر للمساهمة في القضاء على عشوائية الأسواق.

وقال الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية إنه يتم البحث عن أفضل الأماكن الخاصة بإنشاء أسواق الجملة ونصف الجملة في جميع محافظات الجمهورية.

وأكد الوزير وجود توجيهات من القيادة السياسية للقضاء على عشوائية الأسواق وتحويلها من أسواق غير منتظمة إلى أسواق منظمة وأكثر انضباطا...

وأضاف وزير التموين أنه يتم إنشاء أول سوق جملة بمحافظة الإسماعيلية على مساحة 100 فدان والذي يعد الأول من نوعه يتم تنفيذه على مستوى الجمهورية.