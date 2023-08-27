الأحد 27 أغسطس 2023
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أخبار مصر

آخر فرصة، غلق باب تقليل الاغتراب والتحويلات بين الكليات غدا

تنسيق الجامعات، فيتو
تنسيق الجامعات، فيتو

موعد غلق باب تقليل الاغتراب (التحويلات)، قررت وزارة التعليم العالي، فتح مرحلة تقليل الاغتراب (التحويلات) من خلال موقع التنسيق الإلكتروني أمام الطلاب المرشحين في المرحلتين الأولى والثانية لإجراء التحويلات لتقليل الاغتراب المناظر وغير المناظر وفى حدود النسبة المقررة (10%) وذلك خلال الفترة من يوم الخميس الموافق 24/8/2023 حتى يوم الاثنين الموافق 28/8/2023 وذلك عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت ووفقًا للشروط والقواعد المنظمة والصادرة من المجلس الأعلى للجامعات بهذا الشأن.

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خطوات تقليل الاغتراب 2023

التحويل المناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع.
التحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها.
الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي.
التحويل عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني فقط.
لا توجد تحويلات ورقية.
التحويل يكون لمرة واحدة فقط.
استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها (مثل اجتياز اختبار القدرات التي أُجريت قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة).
تكون المفاضلة بين الطلاب على أساس مجموع درجات الطالب في شهادة الثانوية العامة.

 

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023.. خطوات الحصول على النتيجة:

1- للحصول على نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 يجب الدخول على موقع موقع التنسيق الإلكتروني (أضغط هنا) http://ww.tansik.digital.gov.eg/

2- اختيار نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023.

3- تسجيل رقم الجلوس والرقم السري الخاص بالطالب للحصول على نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023.

وبالنسبة للحدود الدنيا للقبول بهذه المرحلة، فقد تقرر قبول الطلاب الشعبة العلمية بحد أدنى 250 درجة فأكثر أي بنسبة 60.98%، ومن الشعبة الأدبية تقرر الحد الأدنى 238 درجة فأكثر أي بنسبة 58.05%.

وتنشر "فيتو" كشف بالحدود الدنيا للقبول بكلية حاسبات ومعلومات لشعبة علمي علوم نظرا للبحث الكثير عنها من قبل الطلاب وأولياء الأمور، لطلاب المرحلتين الأولى والثانية بتنسيق القبول بالجامعات:-

تنسيق حاسبات ومعلومات علوم 2023

• حاسبات ومعلومات كفر الشيخ علوم 361.5

• حاسبات ومعلومات الأقصر علوم 361.5

• حاسبات ومعلومات الزقازيق علوم 361

• حاسبات ومعلومات دمياط علوم 361

• حاسبات ومعلومات بني سويف علوم 360.5

• حاسبات ومعلومات قناة السويس بالإسماعيلية علوم 360

• حاسبات ومعلومات طنطا علوم 360

• حاسبات وعلوم البيانات الإسكندرية علوم 360

• حاسبات ومعلومات عين شمس علوم 359

• حاسبات ومعلومات الفيوم علوم 358.5

• حاسبات ومعلومات السويس علوم 358

• حاسبات ومعلومات المنوفية بشبين الكوم علوم 358

• حاسبات ومعلومات العريش علوم 357.1

 

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023

ويتم القبول بالجامعات والمعاهد في تنسيق الجامعات 2023 عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" خدمة مجانية متاحة من خلال الموقع التالي: www.tansik.egypt.gov.eg

تنسيق الدبلومات الفنية 2023، الكليات والمعاهد المتاحة للطلاب

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فيتو تطلق أكبر خدمة لـ تنسيق الجامعات 2023 

وتطلق بوابة «فيتو»، أكبر خدمة تعليمية لتنسيق الجامعات 2023، حيث كل ما يهم طلاب الثانوية العامة من شروط القبول بالكليات والمعاهد العليا الحكومية والخاصة والأهلية والدولية والتكنولوجية اضغط هنا 

وتشمل خدمة تنسيق الجامعات 2023 تفاصيل البيانات الخاصة بطلاب الثانوية، وخطوات تسجيل الرغبات بالمراحل الرئيسية لتنسيق الجامعات 2023، سواء المرحلة الأولى، والتي تختص بكليات القمة، والمرحلة الثانية والثالثة، وأيضا قوائم الكليات الحكومية، وشروط الالتحاق بها، وطرق التقدم لاختبارات القدرات للالتحاق بكليات «التربية الرياضية، والتربية الفنية والفنون الجميلة والفنون التطبيقية والتربية الموسيقية، والتربية النوعية، وشروط القبول بكل كلية.

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