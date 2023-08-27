الأحد 27 أغسطس 2023
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خارج الحدود

الشرطة الأمريكية تكشف مفاجأة عن مرتكب مجزرة فلوريدا

الشرطة الأمريكية،
الشرطة الأمريكية، فيتو

حادث فلوريدا، كشفت الشرطة الأمريكية، أمس السبت، أن الشخص الذي قتل بالرصاص 3 أشخاص قبل أن ينتحر داخل متجر بمدينة جاكسونفيل بولاية فلوريدا، ارتكب جريمته بدوافع عنصرية وكان يكره السود.

تفاصيل إطلاق النار

وقع إطلاق النار داخل أحد فروع متاجر "دولار جنرال" للتجزئة في حي تسكنه أغلبية من السود بمدينة جاكسونفيل بـولاية فلوريدا، حيث اقتحم رجل أبيض ملثم المتجر وأطلق النار من مسدس من طراز غلوك وبندقية نصف آلية من طراز "إيه آر- 15".
 

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كان المسلح يرتدي سترة واقية من الرصاص، وقتل الرجل المسلح 3 أشخاص من السود، وهما رجلان وامرأة في المتجر قبل أن ينتحر، وفق ما أوردت وكالة "أسوشيتد برس".

يكره السود

قال قائد شرطة جاكسونفيل، تي كاي ووترز، في مؤتمر صحفي: "لقد استهدف (المسلح) مجموعة معينة من الناس وهؤلاء كانوا من السود. أولئك هم من قال إنه يريد قتلهم. وهذا واضح جدا".

وأضاف أن رسائل تركها المسلح الأبيض الذي كان في العشرينات من عمره "تُظهر بالتفصيل أيديولوجية الكراهية المثيرة للاشمئزاز لديه".

ودفعت الكتابات المحققين إلى الاعتقاد بأن الرجل ارتكب جريمته بسبب مرور الذكرى الخامسة على رجل مسلح آخر أطلق النار خلال بطولة ألعاب فيديو في جاكسونفيل، حيث قتل شخصان قبل أن يقتل نفسه.

ونقلت "رويترز" عن ووترز قوله إن مرتكب الجريمة كان يكره السود، وقال إن السلطات تعتقد أن الجاني تصرف من تلقاء نفسه، حيث لا يوجد دليل يظهر أنه جزء من مجموعة أكبر.

إطلاع بايدن

وعقّب البيت الأبيض على إطلاق النار في فلوريدا، قائلا إنه جرى إطلاع الرئيس جو بايدن على حادثة إطلاق النار في المتجر بجاكسونفيل، وفق "رويترز".

وأوضحت الشرطة أنها صادرت أسلحة، واعتقلت أشخاصًا من المكان، حيث وقع إطلاق النار عند تقاطع طرق حين كان يسير موكب تابع للمهرجان الكاريبي.

 

يذكر أن عدد الأسلحة الفردية في الولايات المتحدة يفوق عدد السكان، ويعود ذلك لسهولة حصول الأمريكيين عليها. ويملك واحدًا من كل ثلاثة بالغين قطعة سلاح واحدة على الأقل.

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حادث فلوريدا الرئيس جو بايدن السود متجر مدينة جاكسونفيل ولاية فلوريدا

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