الحكم في دعوى وقف قرار منع مطربي المهرجانات من الغناء، اليوم

تصدر الدائرة الثانية نقابات بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، حكمها في الدعوى المقامة من المحامي هاني سامح، التي طالب فيها بإلغاء القرار الصادر من نقابة المهن الموسيقية بمنع مطربي المهرجانات من الغناء بمصر، وعلى رأسهم حمو بيكا وحسن شاكوش، وعنبة وأحمد موزة وآخرين.

حرية الإبداع الموسيقي

استندت الدعوى لبطلان قرار المنع لاعتدائه على المشروعية الإدارية والدستورية، ولتقييده حرية الإبداع الموسيقي وفرضه ألوانا معينة من الغناء والموسيقى على متذوقي الفن.

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وجاء في الدعوى أنَّ التاريخ حمل أنواعًا من التزمت والاضطهاد الفني ضد الإبداع بشتى صوره وأشكاله، فوُجهت كثير من سهام المنع والحظر ضد نوابغ الفن على مدار الأزمنة، من عبدالحليم إلى عدوية، ومن الشبابية الى الشعبية، وحاول المتزمتون جاهدون في فرض أنواع معينة من الفنون على أسماع المتلهفين لأشجان وخلوات وأوقات الموسيقى ووقعها ودقاتها.



وقال المحامي: إنَّ "نصوص الدستور جاءت جليةً قاطعة بحماية الحق في الفنون مهما، فجاءت المادة 67 بكفالة حرية الإبداع الفني والأدبي، وبحظر رفع أو تحريك الدعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية أو ضد مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة، وبحظر توقيع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بسبب علانية المنتج الفني أو الأدبي أو الفكري، واستندت الدعوى الى المادة 65 من الدستور بكفالة حرية الفكر والرأي، وأن لكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول أو بالتصوير، أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر".