الأحد 27 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حوادث

الحكم في دعوى وقف قرار منع مطربي المهرجانات من الغناء، اليوم

بعض مطربي المهرجانات،
بعض مطربي المهرجانات، فيتو

تصدر الدائرة الثانية نقابات بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، حكمها في الدعوى المقامة من المحامي هاني سامح، التي طالب فيها بإلغاء القرار الصادر من نقابة المهن الموسيقية بمنع مطربي المهرجانات من الغناء بمصر، وعلى رأسهم حمو بيكا وحسن شاكوش، وعنبة وأحمد موزة وآخرين.

 

حرية الإبداع الموسيقي

استندت الدعوى لبطلان قرار المنع لاعتدائه على المشروعية الإدارية والدستورية، ولتقييده حرية الإبداع الموسيقي وفرضه ألوانا معينة من الغناء والموسيقى على متذوقي الفن.

Advertisements

 

وجاء في الدعوى أنَّ التاريخ حمل أنواعًا من التزمت والاضطهاد الفني ضد الإبداع بشتى صوره وأشكاله، فوُجهت كثير من سهام المنع والحظر ضد نوابغ الفن على مدار الأزمنة، من عبدالحليم إلى عدوية، ومن الشبابية الى الشعبية، وحاول المتزمتون جاهدون في فرض أنواع معينة من الفنون على أسماع المتلهفين لأشجان وخلوات وأوقات الموسيقى ووقعها ودقاتها.


وقال المحامي: إنَّ "نصوص الدستور جاءت جليةً قاطعة بحماية الحق في الفنون مهما، فجاءت المادة 67 بكفالة حرية الإبداع الفني والأدبي، وبحظر رفع أو تحريك الدعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية أو ضد مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة، وبحظر توقيع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بسبب علانية المنتج الفني أو الأدبي أو الفكري، واستندت الدعوى الى المادة 65 من الدستور بكفالة حرية الفكر والرأي، وأن لكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول أو بالتصوير، أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر".

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. 

مجلس الدولة أزمة حمو بيكا أغاني حمود بيكا اجر حمو بيكا أزمة نجوم المهرجانات حرية الإبداع الموسيقي محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة

مواد متعلقة

بسبب أغنية “عليا الطلاق”، نقابة الموسيقيين تعلن إيقاف مؤدي المهرجانات “ كزبرة ” وتحويله للتحقيق

فاطمة عيد: أغاني المهرجانات إلى زوال وعبد الوهاب تنبأ بظاهرة التيك أواي

الأكثر قراءة

تحطم هليكوبتر عسكرية على متنها 20 من مشاة البحرية الأمريكية

موعد مباراة ليفربول ضد نيوكاسل يونايتد والقناة الناقلة

ترامب يحصد 7.5 مليون دولار لحملته من "صورته الجنائية"

بدء امتحان الديناميكا لطلاب الدور الثاني بالثانوية العامة

عقوبة تغيب المتهم دون عذر عن الحضور أمام قاضي التحقيق

اليوم، نظر دعوى إعلان سحب الثقة من نقيب المهندسين

تحرش ومواد مخدرة، تطورات خطيرة في قضية الفاشينيستا الكويتية فاطمة المؤمن

تعرف على حالات يجوز فيها طرد المستأجر بقانوني الإيجار القديم والجديد

Advertisements

منوعات

المزيد

العثور على بقايا الديناصور الأكثر فتكا، انقرضت منذ 66 مليون عام

تحرش ومواد مخدرة، تطورات خطيرة في قضية الفاشينيستا الكويتية فاطمة المؤمن

زحل يتقابل مع الشمس صباح اليوم

لاعبات منتخب إنجلترا بعد واقعة قبلة رئيس الاتحاد الإسباني: "نرفض التحرش"

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية مساء اليوم السبت 26-8-2023 في مصر

سعر الريال السعودي مساء اليوم السبت 26-8-2023 في مصر

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم السبت 26-8-2023 بالأسواق

استقرار أسعار العدس مساء اليوم السبت 26-8-2023 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

مياه فوكوشيما.. صراع الإشعاع النووي يشعل الصراع بين الصين واليابان (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 27 - 8 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الأحد 27 - 8 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الأحد 27 - 8 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية