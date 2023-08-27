الأحد 27 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

رضا البحراوي يرد على منتقديه برسالة مفاجئة

رضا البحراوي، فيتو
رضا البحراوي، فيتو

خرج المطرب الشعبي، رضا البحراوي، عن صمته للرد على الانتقادات التي تعرض لها في الساعات الأخيرة، بعد الإعلان عن مولوده الجديد.

في هذا السياق، وجه “رضا” رسالة عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، لبعض المنتقدين له حيث قال: "يا إخوانا افرحوا لبعض وحبوا بعض، بالله عليكم.. والله العظيم ما فيه حد بياخد رزق حد، كله مقدر ومكتوب عند رب العالمين، من قبل ما إحنا نيجى الدنيا أصلا".

خلّوا قلوبكم حلوة واتمنوا الخير والفرحة لبعض

 وتابع “رضا”: "مفيهاش حاجة لما تفرح لصاحبك أو زميلك أو حتى شخص متعرفوش إنه ربنا كرمه بأي حاجة، وإنه نام مبسوط ليلة في حياته، اللي انت متعرفش عنها حاجة.. خلّوا قلوبكم حلوة واتمنوا الخير والفرحة لبعض.. ربنا يسعد قلوبكم ويكرم الناس كلها يارب".

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وكان المطرب الشعبي، رضا البحراوي، قد رزق بمولوده التاسع، والذي سماه “ريان”.

وكتب المنتج الفني طارق عبد الستار، زوج شقيقته، عبر حسابه علي مواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”:"ريان رضا البحراوي نورت الدنيا ياحبيب ابوك يتربى في عزك يا رضا وتعيش وتفرح بيه وبأخواته".

الحفل الأخير

وكان المطرب الشعبي رضا البحراوي، قد نشر لقطات من حفله الأخير، والذي أُقيم ضمن فعاليات الدورة الأولى من مهرجان العلمين.

وأرفق اللقطات بتعليق: حلم من أحلامي اتحقق في مهرجان العلمين الجديدة.. شكرا لجمهور مصر العظيم على الحب والدعم وانبسط جدا بوجودي معاكم.

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الساعات الأخيرة التواصل الاجتماع المطرب الشعبي رضا البحراوي المطرب الشعبي رضا البحراوى مولوده الجديد

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